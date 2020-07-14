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Бывший вице-президент «Росгосстраха» получил восемь лет за хищение

20:28 14.07.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера страховой компании «Росгосстрах» (РГС) Сергея Хачатурова к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС. Сергей — брат бывшего совладельца РГС Данила Хачатурова.

Сергея Хачатурова признали виновным по статьям о растрате, крупном мошенничестве и легализации доходов. Как установил суд, в 2017 году бывший топ-менеджер мошенническим путем похитил свыше 15 миллионов акций «Росгосстраха». Стоимость акций достигала порядка шести миллиардов рублей.

Как утверждают следователи, Хачатуров «присвоил и растратил свои же ценные бумаги» еще на два миллиарда. Отмечается, что обвиняемый продал бумаги «Росгосстраха», которыми распоряжалась ему же принадлежавшая компания «РГС Активы».

Приговор Сергею Хачатурову будет обжалован, сообщил егог адвокат Алексей Мельников. Юрист подчеркнул, что приговор «не имеет ничего общего ни с законом, ни с реальными фактическими обстоятельствами».

«Признание собственника виновным в хищении своего же имущества — это открытое оскорбление права», — добавил Мельников.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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15.07.2020, 02:15
Гость: Клепто

Жизнь доказала, что посадки не дают никакого эффекта. За некую сумму любой человек готов отсидеть, причём с деньгами сидеть в тюрьме можно комфортнеё, чем на воле и досрочно освободиться. Только высшая мера имеет эффект, только она. Но почему под разными аргументами уходят от высшей меры, потому что законы пишут люди, которые сами могут красть. Если бы не так, то в таких законах не было бы смысла, смертная казнь должна быть даже за мелкое воровство! В России никогда порядка не будет, воруют все от президента до дворника, а осуждаются только дворники и то далеко не всех !
14.07.2020, 22:20
Гость: Бгггггг

Через 4 года выйдет по УДО.
И будет жировать на натыренные миллиарды.
Пшено вопрос...
14.07.2020, 21:26
Гость: Ник

Зин,а деньги где?Или через 8 лет отсидки на свободе появится еще один миллиардер?
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