Бывший вице-президент «Росгосстраха» получил восемь лет за хищение

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Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера страховой компании «Росгосстрах» (РГС) Сергея Хачатурова к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС. Сергей — брат бывшего совладельца РГС Данила Хачатурова.

Сергея Хачатурова признали виновным по статьям о растрате, крупном мошенничестве и легализации доходов. Как установил суд, в 2017 году бывший топ-менеджер мошенническим путем похитил свыше 15 миллионов акций «Росгосстраха». Стоимость акций достигала порядка шести миллиардов рублей.

Как утверждают следователи, Хачатуров «присвоил и растратил свои же ценные бумаги» еще на два миллиарда. Отмечается, что обвиняемый продал бумаги «Росгосстраха», которыми распоряжалась ему же принадлежавшая компания «РГС Активы».

Приговор Сергею Хачатурову будет обжалован, сообщил егог адвокат Алексей Мельников. Юрист подчеркнул, что приговор «не имеет ничего общего ни с законом, ни с реальными фактическими обстоятельствами».

«Признание собственника виновным в хищении своего же имущества — это открытое оскорбление права», — добавил Мельников.