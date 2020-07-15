Соколов обвинил научного оппонента в доведении до убийства аспирантки

21:06

Экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, заявил в суде, что преступление он совершил в результате "психотравмирующего воздействия", которое на него оказывал научный оппонент Евгений Понасенков.

"Это обрушилось на меня и Анастасию с начала 2018 года и стало причиной всех этих страшных событий: Понасенков и преступная группа начали травлю мою, организовали провокации на моих лекциях, неоднократно расписывали мою парадную оскорбительными надписями. Они взламывали электронную почту Анастасии. Они угрожали нам, мне - мне грозили, что труп мой будет лежать в Неве", - цитирует Соколова "Интерфакс".

Появившиеся в СМИ обвинения в жестоком избиении другой молодой сожительницы в 2008 году Соколов назвал клеветой: "Эта женщина за деньги отрабатывала безобразные выходки моих врагов".

Конфликт двух историков начался в 2018 году. Понасенков обвинил Соколова в плагиате: якобы экс-доцент СПбГУ заимствовал концепции из его монографии "Первая научная история войны 1812 года", но не сделал ссылок.

Соколов в свою очередь в интервью писателю Дмитрию Пучкову заявил, что труд Понасенкова - "не научный", автор не является ученым-историком", а "его произведение не заслуживает доверия со стороны читателей, так как он непосредственно не изучал источники, на которые ссылается".

Октябрьский районный суд на выездном заседании в Петербургском горсуде рассматривает уголовное дело в отношении Соколова по обвинению в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия.

Напомним, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве взаимной ревности 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем начал ее душить. В результате девушка умерла, и спустя сутки Соколов решил избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

В ходе обыска в квартире обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова обнаружили почти полтысячи патронов и мелкокалиберный обрез, из которого, предположительно, Соколов стрелял в девушку.