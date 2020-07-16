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Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле детьми

11:21 16.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Басманный суд Москвы арестовал четырех врачей по обвинению в торговле детьми от суррогатных матерей, а также в причинении смерти несовершеннолетнему по неосторожности. Как сообщает РИА Новости, они арестованы на два месяца. 

Речь идёт о врачах Валентине Чернышовой, Тарасе Ашиткове, Юлиане Ивановой и Лилии Панаиоти. Отмечается, что судебные заседания проходили в закрытом режиме. 

Обвиняемые не признают вину. 

В январе текущего года в городе Одинцово Московской области Следственным комитетом по Подмосковью были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. В одной из квартир было обнаружено тело 1-месячого младенца, а также еще трое живых малышей, которые, по версии следствия, были предназначены на продажу иностранцам. 

Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.

В июне в Москве произошла аналогичная история. В квартире на Аргуновской улице были обнаружены пятеро младенцев в возрасте от шести дней до полугода. Младенцев собирались везти в Китай.

Как сообщает Телеграмм-канал Mash, по версии следствия в этом замешаны врачи, что они передавали детей, а главные организаторы — Иванова и Ашитков, они муж и жена.

 

 

Темы: Происшествия, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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16.07.2020, 15:11
Гость: Шило - Юляше

А, чо! Согласен! Даешь "Дело врачей"! В поликлиниках работать некому, страховщики, статисты, экономисты, замов куча, оклады круче,круче!
На поситителя смотрят, как на врага, который пришел им показатели портить!
16.07.2020, 14:27
Гость: Юляша

Да ладно вам кривляться.Типа бдим.
Все начальство в "белых халатах" замарано взятками,воровством,поборами.Я про бюджетное.
Про частное "Здравоохранение" - вообще за гранью совести...
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