Суд арестовал четырех врачей по делу о торговле детьми

11:21

Басманный суд Москвы арестовал четырех врачей по обвинению в торговле детьми от суррогатных матерей, а также в причинении смерти несовершеннолетнему по неосторожности. Как сообщает РИА Новости, они арестованы на два месяца.

Речь идёт о врачах Валентине Чернышовой, Тарасе Ашиткове, Юлиане Ивановой и Лилии Панаиоти. Отмечается, что судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Обвиняемые не признают вину.

В январе текущего года в городе Одинцово Московской области Следственным комитетом по Подмосковью были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. В одной из квартир было обнаружено тело 1-месячого младенца, а также еще трое живых малышей, которые, по версии следствия, были предназначены на продажу иностранцам.

Экспертиза установила, что причиной смерти младенца явился синдром внезапной смерти новорожденного.

В июне в Москве произошла аналогичная история. В квартире на Аргуновской улице были обнаружены пятеро младенцев в возрасте от шести дней до полугода. Младенцев собирались везти в Китай.

Как сообщает Телеграмм-канал Mash, по версии следствия в этом замешаны врачи, что они передавали детей, а главные организаторы — Иванова и Ашитков, они муж и жена.