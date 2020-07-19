Союз дзюдо и стали?

Неофициальные источники причиной нынешних бед хабаровского губернатора называют не политику, а бизнес, точнее, интересы в нем разных групп и игроков

Сегодня, видимо, ни одно объяснение федеральной власти по делу хабаровского губернатора не устроит дальневосточников, а как примут в Хабаровске нового назначенца из Москвы?

За затянувшейся паузой с назначением нового "губернатора" Хабаровского края становится все интереснее наблюдать - в дело, как это и бывает, включились многочисленные аналитики, эксперты и инсайдеры. В отсутствие хоть чего-то внятного от Кремля оно и понятно – версий событий и тем более интерпретаций может быть сколь угодно много.

Не претендуя ни на что, мы собрали наиболее, как нам кажется, любопытные факты, всплывающие в последние дни и даже часы, попробовав оценить ситуацию совместно с некоторыми экспертами.

Цугцванг или не цугцванг?

Без всякого сомнения, арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 9 июля и последовавшие события в столице края стали на какой-то момент главными внутриполитическими событиями в жизни страны. На сегодняшний день, как сообщают правоохранительные органы, Фургал находится в московском Лефортово, ему предъявлено обвинение в организации серии заказных убийств партнеров и конкурентов по бизнесу, а саму операцию по нейтрализации губернатора силовики называют не иначе как операцией по "декриминализации Дальнего Востока".

Обвинения Фургалу предъявлены за события 15-летней давности, когда произошла серия заказных убийств не только на территории Хабаровского края, но и в Приморье и ряде других субъектов.

Практически сразу же в Госдуме возмутился лидер фракции ЛДПР (депутатом которой много лет был Фургал, а потом пошел на выборы и победил как представитель партии) Владимир Жириновский. Его не устроило ни задержание соратника, ни то, как оно проходило, даже сам факт "слива" видео задержания губернатора Жириновского сильно раздражает.

"Не обязательно надевать наручники, губернатор - не преступник и никуда не сбежит. Можно было предложить сесть в машину и поехать дальше", - в своей обычной экспрессивной манере кричал Жириновский в Госдуме.

Самое интересное, что в данном вопросе с ним сложно не согласиться – "взять" губернатора можно было тихо и спокойно хоть дома, хоть в служебном кабинете, но, в данном случае, как сообщалось, представители Следственного комитета и ФСБ решили провести арест показательно, с заламыванием рук, наручниками и моментальной "телепортацией" подследственного в Москву.

Правда, и "революции", и массового сложения полномочий в исполнении фракции ЛДПР, и отставки еще двух партийных губернаторов публика не увидела, Владимир Вольфович прекрасно знает, в какой момент лучше остановиться…

Уже 11 июля до 12-15 тысяч хабаровчан вышли на улицы города с протестом против задержания Сергея Фургала. Был субботний день и масштаб протестной акции, что бы кто потом ни говорил, явно выбивается из сценария "соратники Фургала" организовали и подбили "глупых людей на выступления". Недаром весь день близкие к Кремлю телеграм-каналы из собственной "сетки" попросту молчали, предпочитая никак не реагировать без команды сверху.

Стоп-кадр из видео

Насколько мы понимаем и видели, ни один федеральный телеканал также не заметил события в Хабаровске в тот день, ставя в эфир репортажи о борьбе с лесными пожарами и прочее.

В ЛДПР, ровно, как и в правительстве Хабаровского края, где действительно работают люди задержанного губернатора с осени 2018 года, точно также открестились от организации протестов.

Да, признаться, любому, кажется, вменяемому человеку ясно и понятно, что невозможно за два дня организовать и "подбить" на протест в защиту якобы "душегуба" и чуть ли не руководителя краевой ОПГ такое количество людей.

Кстати, протесты в Хабаровске продолжились и в последующие дни текущей недели, например, 15 июля вечером по центру города прошлись порядка 1,5-3 тыс. человек. Требования те же – "Свободу Фургалу" как призыв к властям не применять закон в виде дубины для неугодных, хотите судить – судите, но делайте это открыто и в Хабаровске.

Скорее всего, подобной реакции в Администрации президента (или где там принималось решение по Фургалу?!), действительно никто не ожидал. По крайней мере первый заместитель руководителя и, как считается, архитектор внутренней политической жизни, Сергей Кириенко полетел на выходные вовсе даже не на Дальний Восток, а на открытие молодежного форума "Таврида" в Крым.

В Хабаровск прислали в срочном порядке полпреда Юрия Трутнева, который вроде как попытался поговорить и договориться с местными "элитами", результаты пока неизвестны. Зато Трутнев отметился рядом крайне неоднозначных заявлений, о чем расскажем ниже, из серии тех, что вряд ли позволят успокоить людей и хоть что-то для них прояснить в событиях

Бандит, слушай, оказался!

В отсутствие хоть какой-то вменяемой официальной информации по "делу Фургала", естественно, приходится использовать неофициальные источники. А часть из них прямо называет причину нынешних бед хабаровского губернатора (да-да, формально Сергей Фургал до сих пор, неделю после ареста, все еще остается высшим должностным лицом субъекта) не "политику", а бизнес, точнее, интересы в нем разных групп и игроков.

Что известно на сегодняшний день точно? Скромный сельский врач Фургал в середине 90-х годов прошлого века подался в бизнес, занимался вначале, видимо, всем, чем придется. Пока не открыл для себя золотую жилу в виде скупки и заготовки металлического лома, где немало преуспел. Но выйдя на уровень более или менее приличных заработков и оборотов, разумеется, с неизбежностью пришел к сотрудничеству с бандитскими группировками.

В нашем случае, как говорят, "крышей" и спасением Фургала стала ОПС "Общак", которой руководил Михаил Тимофеев (Тимоха). Рассказываем мы все это не просто, как говорится, с "потолка" - такова версия Александра Хинштейна, председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Хинштейн – знающий журналист в прошлом, который всегда "питался" эксклюзивами от служб вроде МВД и ФСБ, так что можно поверить, знает, о чем говорит.

Сотрудничество Фургала и Тимофеева продолжалось годы, последний даже имел статус помощника депутата Госдумы, с этим удостоверением его, кстати, и задержали. Так или иначе, "Тимоха" в 2011 году отправился отбывать срок, а поведение и связи депутата Госдумы Фургала не вызвали ни подозрений, ни вопросов у правоохранителей до июля текущего года.

Хотя сам же Хинштейн и проговаривается – состоял, мол, в карточках оперативного учета регионального МВД Сергей Фургал как активный участник ОПС.

Но, позвольте, если принять на веру последнее утверждение, то тогда вопросы должны возникнуть не к Фургалу.

Недаром лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, которого, вообще говоря, сложно заподозрить в симпатиях к конкурентам из ЛДПР, говорит, что "ситуация с Фургалом всю власть изваляла в грязи". Если было известно что-то такое в его биографии – то как он много лет преспокойно заседал в Госдуме, а потом еще и избрался губернатором?

Если не было ничего известно, но "пошло и поехало" лишь сейчас, то в принципе мы тогда с чем имеем дело? И как можно оценить работу правоохранителей на Дальнем Востоке, если столько лет у них под носом орудовал самый настоящий "крестный отец", сумевший взобраться на высшие практически этажи власти? И почему Хинштейн заявляет вдруг о том, что раньше Фургала не взяли, а Трутнев, наоборот, утверждает, что до 2018 года о деяниях губернатора ничего не было известно.

Получается, как стал губернатором, так все и повылезло из прошлого?

Почти "свечной" заводик

Самую любопытную (на наш взгляд) версию событий приводит Telegram-канал "Сикач и его Секач", повторимся, в отсутствие хоть каких-то вменяемых и правдоподобных объяснений происходящего со стороны официальных лиц, наблюдатели довольствуются многими интерпретациями.

Указанный источник говорит, что в Хабаровском крае успешно работал и работает металлургический завод "Амурская сталь", едва ли не крупнейшее специализированное предприятие в этом огромном регионе по переработке лома и выпуску качественного металла. Завод, как раскопал юрист Олег Некрасов, до последних событий работал в форме ООО "ТОРЭКС-Хабаровск".

Как утверждается, на 50% до последнего времени завод принадлежал компаниям братьев Ротенбергов, на 25% - семье Сергея Фургала и такая же часть была у его компаньона с начала "нулевых" Николая Мистрюкова. Последний был задержан еще в конце 2019 года, сидит в Лефортово (то есть там же, куда отправился сейчас и Фургал) и вроде как активно начал давать показания.

По версии "Сикача и его Секача", после сенсационной для многих победы "технического кандидата" Фургала на выборах губернатора в 2018 году, ему и его партнеру Мистрюкову поступает якобы предложение, от которого нельзя отказаться. За победу на выборах, мол, отдайте-продайте-передайте свои доли в "Амурстали" нужным людям, а это – смотрите выше.

Когда почувствовавший вкус победы и ставший губернатором Фургал отказался, его примеру последовал и Мистрюков. Но первый был губернатором и многолетним соратником Жириновского, трогать которого вроде бы оказалось не с руки. Зато быстро "повязали" Мистрюкова, переправленного в московский СИЗО "Лефортово" в декабре 2019 года и где последний все эти месяцы был лишен элементарной поддержки. Плюс, как пишут телеграмщики, у него диагностирован рак нескольких органов малого таза, сиделец якобы уже ослеп на один глаз, но продолжает сидеть в московском изоляторе…

Так или иначе, на сегодня известно, что Мистрюков заключил досудебное соглашение, начал давать показания, отказался от всех адвокатов и не хочет видеть даже членов Общественной наблюдательной комиссии при СИЗО (!). "Отказался" от адвокатов, видимо, также означает, что на какой-то момент Мистрюков оказался и без любой связи с родственниками, скажем, с женой, чего вообще-то заключенные по доброй воле обычно не делают.

Согласно тем же данным, вскоре после попадания в СИЗО, доля Мистрюкова (25%) в "Амурстали" попадает под управление Павла Балицкого, который значится, по открытым источникам, президентом некоммерческого партнерства "Национальный союз ветеранов дзюдо". У этой "конторы" в учредителях структуры со сходными названиями, а вот учредителями да директорами значатся уже Роман и Аркадий Ротенберги.

Думаем, нашим читателям не нужно объяснять, какое положение в действительности занимают в среде нынешнего сверхуспешного российского бизнеса эти бизнесмены, тем более что, думается, и президента Владимира Путина можно смело зачислить в списки "ветеранов" отечественной школы дзюдо.

И еще, вроде бы, сразу после задержания Фургала в Арбитражный суд Хабаровского края поступил иск о принудительной продаже доли семьи губернатора (ею владеет жена – Лариса Стародубова) структуре Бальского – АО "Армада", через который тот уже на 75% контролирует завод.

Предприятие, запущенное осенью 1941 года и которое, как подсчитано, при 5 миллиардах уставного капитала производит продукции на 22 млрд рублей в год…

Заключение, пока губернатор в заключении

Кремль, по мнению многих, тянет с назначением врио губернатора Хабаровского края (выборы пройдут не в ближайший, а в следующий единый день голосования) неспроста.

Одно дело "взять" губернатора на мошенничестве, взятке и т.д., отправить в отставку с формулировкой "утратил доверие" и другое дело, арестовать по подозрению в заказных убийствах. А с доказательствами-то, как выясняется, и не очень. Ну, или по крайней мере, общественное мнение настроено так, что никаких доказательств кроме видеозаписи публика не признает. Но ведь не такой пленочки?

"Если решение будет по врио губернатора Хабаровского края и отставке Фургала принято на этой неделе, то это будет свидетельствовать о том, что Владимир Путин понимает ситуацию, ее сложность и стремится эту ситуацию как можно быстрее минимизировать негативные последствия", - отмечал в беседе с Накануне.RU политолог Максим Жаров. Вроде бы не цугцванг, но… цугцванг.

Кстати, идею цугцванга, то есть положения, при котором любой следующий ход будет ухудшать позицию игрока (в нашем случае – Кремля и в целом федерального центра), продвигает Telegram-канал "Незыгарь". Хороших ходов действительно не просматривается, это признают многие.

"Если речь идет о государственной национализации, тогда вопрос - почему в итоге у "Амурстали" бенефициаром является физлицо Бальский, а не Росимущество?... Если же нет тут никакого государства, тогда ситуация выглядит страшнее. Получается, силовики реально обслужили олигархов, причем, большинство силовиков, по моему мнению, считают, что это интересы государства, а не олигархов - ведь команду то дает государство! А во-вторых, получается, что первое лицо страны поставило вопрос о ресурсах приближенных олигархов в пик выбору народа", - отмечает "Закон.ру" и юрист Олег Некрасов.

С затягиванием нового назначения вместо Фургала, кстати, тоже не все так просто и однозначно. Политолог Евгений Минченко всем заговорившим о "цугцванге" напомнил в справочном порядке: после задержания сахалинского губернатора Александра Хорошавина 4 марта 2015 года отставка последовала лишь 25 марта. Когда "взяли" Вячеслава Гайзера в Коми 19 сентября 2015 года, отставка последовала 30 сентября. Самый большой промежуток неопределенности был у Никиты Белых – задержали губернатора 24 июня 2016 года, отставка последовала лишь 28 июля. В то же время, отмечает Минченко, задержанный силовиками глава Удмуртии Александр Соловьев прямо 4 апреля 2017 года и был отправлен в отставку, а взамен него Кремль прислал врио.

Короче говоря, в Администрации президента есть разные сценарии развития событий, допускается определенное убыстрение, или, наоборот, затягивание процесса.

Мы попросили оценить ситуацию в Хабаровском крае также политолога Константина Калачёва.

"Проблема, мне кажется, в том, чтобы поставить на Хабаровский край сейчас человека, который сможет вернуть край в общеполитическое пространство страны. Чтобы в нем не случались скандалы по типу неожиданной и несогласованной победы губернатора не от "той" партии, тем более, чтобы не случалось так, что в Думе большинство оказывается у ЛДПР, но нет представителей "Единой России", - заключает Калачёв. Задача нового назначенца, уверен собеседник – не вызвать своим появлением новую, вторую волну протестов и привести Хабаровский край к какому-то единому знаменателю в смысле внутриполитическом со всей страной.

"И где взять такого человека, который бы устроил и хабаровчан, и Кремль одновременно? Первых, по крайней мере бы, не раздражал как явный "чужак и ставленник Москвы?" - поинтересовались мы.

"В том-то все и дело, что с кандидатурами сейчас как-то не очень. Вариант прислать абы кого и тогда он начнет буквально через колено все и всех ломать, тоже, как вы понимаете, не пройдет. Хотя возможен. Думаю, все-таки пойдут по более мягкому пути, вскоре все равно должен появиться новый руководитель", - добавил политолог.

Пока точно можно резюмировать одно – Сергей Фургал сумел стать огромной проблемой для федерального центра два года назад и продолжает оставаться проблемой и сейчас. Хотя лично вряд ли к этому стремился…