Путин подписал указ о назначении Дегтярева врио главы Хабаровского края

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Президент РФ Владимир Путин 20 июля предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Политик уже заявил, что принимает предложение главы государства.

В то же время экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала российский лидер официально отправил в отставку.

«Это работа в прямом смысле в интересах людей... Это потребует полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков и талантов»,— сказал президент на встрече с парламентарием, которая проходит в режиме видеоконференции.

Силовики задержали Сергея Фургала 9 июля, чиновнику вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах.

Сразу после задержания Фургала отправили в Москву, где арестовали на два месяца.