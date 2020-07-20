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Путин подписал указ о назначении Дегтярева врио главы Хабаровского края

15:01 20.07.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Президент РФ Владимир Путин 20 июля предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Политик уже заявил, что принимает предложение главы государства. 

В то же время экс-главу Хабаровского края Сергея Фургала российский лидер официально отправил в отставку.

«Это работа в прямом смысле в интересах людей... Это потребует полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков и талантов»,— сказал президент на встрече с парламентарием, которая проходит в режиме видеоконференции.

Силовики задержали Сергея Фургала 9 июля, чиновнику вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах.
Сразу после задержания Фургала отправили в Москву, где арестовали на два месяца.

Темы: Хабаровск, Хабаровский край, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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20.07.2020, 22:28
Гость: А когда он ракеты делать то будет?

А то всё дипломы защищает и защищает. Он что их коллекционирует? Или он из них космодром доделает? А может он ими перед марсианами хвастаться будет?
20.07.2020, 22:22
Гость: Беня

Шалом, Александр. Зачем столько истерики? Ничего уже не спасет. Ситуация выходит из под контроля. Ваши конспираторы слишком сильно раскачивают лодку. Аминь.
20.07.2020, 22:08
Гость: Откуда, откуда

Из бани вестимо. Вишь Жирик то парится, а он истопник, угольку поддаёт.
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