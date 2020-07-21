«Все решится за две недели»: После 10 дней протеста Хабаровск встречает посланника Кремля

Мнение жителей региона, которые десять дней кряду выходили на улицы и площади, требуя внимания Москвы к своим проблемам, в очередной раз проигнорировано

Десятидневные протесты, охватившие весь Дальний Восток, пока привели только к тому, что Хабаровский край оказался разменной монетой в играх политических кланов Москвы. Избранного в 2018 году при 70%-ной поддержке жителей одного из самых протестных регионов России либерал-демократа Сергея Фургала президент отправил в отставку «в связи с утратой доверия». Хотя, особо стоит заметить, приговор в отношении Фургала еще не вынесен, а следствие только началось…

Но еще поразительнее то, что вместо ставшего поистине «народным» губернатора Москва прислала в Хабаровск еще одного члена ЛДПР Михаила Дегтярева. Кажется, будто лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросту договорился о том, чтобы регион «закрепили» именно за его партией.

Прилетевший в Хабаровск Дегтярев пока что врио главы, но, очевидно, с претензией на пролонгацию этого статуса после выборов на ближайшие пять лет. Но так же очевидно, что 39-летний Дегтярев, известный сомнительными инициативами, среди клорых — законопроект о запрете долларов на территории России и идея ввести ГОСТ на Дедов Морозов и Снегурочек - далеко не Фургал. Выходец из Самары, он плохо представляет специфику дальневосточного менталитета. А массовые протесты, вызванные арестом Фургала, продемонстрировали Москве, что не считаться с этим менталитетом — не просто вредно, но и опасно.

По дальневосточным соцсетям ходят мемы о том, чего удалось добиться губернатору менее чем за два года пребывания в должности: сокращен государственный долг региона, расходы на содержание госслужащих и «роскошные» госзакупки. Очень похоже, что немилость, в которую Фургал попал у силовиков — это следствие этой самой борьбы с номенклатурщиной, которую начал губернатор. Раньше именно за это пострадали, например, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман или мэр Петрозаводска Галина Ширшина

Дегтярев, хоть по партбилету и «оппозиционер», никаких вольностей допускать не будет и явно должен двигаться в соответствие с генеральной линией. Точно так же, как, например, назначенный в 2009 году губернатором Кировской области Никита Белых, который на номенклатурном посту почти мгновенно растерял прежний оппозиционный флер «Союза правых сил».

Печально то, что мнение жителей региона, которые десять дней кряду выходили на улицы и площади, требуя внимания Москвы к своим проблемам, в очередной раз проигнорировано. Вместо попытки диалога с населением — навязывание очевидно непопулярной и даже не компромиссной фигуры Дегтярева.

Конфликт в Хабаровском крае не разрешен и даже не заморожен. Но вот как отреагируют граждане на подобное демонстративное игнорирование своих интересов, об этом высказаться «Свободная пресса» попросила экспертов-политологов.

— Москва очередной раз становится свидетелем того, как принятое в отношении региона решение формирует устойчивое и публичное сопротивление. Уже далеко не первый раз — одни и те же грабли, — считает руководитель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. — А связано это с тем, что причины конфликта ищут в чем угодно, но только не в реальности раздражения людей, которые ощущают себя лишь фишками в руках федерального Центра. К сожалению, технократическое сознание плохо чувствует именно гуманитарный фактор, в этом его системные издержки. Ему привычнее понятия «элит», «ресурсов», «групп интересов». Но уже выдохся старый терминологический словарь!

— Нужно разговаривать с людьми, искать с ними компромисс. Но такие переговоры могут быть восприняты как слабость. И в любом случае Москве придется идти на компромисс, то есть выполнять требования протестующих. Либо нужен сильный переговорщик, который своим авторитетом сможет сломать ситуацию, — уверен генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский.

— Арест Фургала вызвал невиданную реакцию, в том числе лидера партии Владимира Жириновского. Но Жириновский и до этого на публику конфликтовал с федеральным центром. В 2011 году, например, при первых протестных акциях, буквально повторял слоган про «партию жуликов и воров», с Рамзаном Кадыровым конфликтовал, из-за чего ЛДПР теперь запрещена в Чечне, ну и т. д., — размышляет эксперт-аналитик Международного кризисного центра (IAC) Евгений Романовский. — А назначением врио губернатора Дегтярева из ЛДПР Кремль, думаю, просто решил переиграть протесты. Но опять же неясно, насколько таким решением довольны граждане. Думаю, все решится в ближайшие две недели.