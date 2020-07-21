«Своими глазами»: зачем Кадыров позвал Помпео в Чечню

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео приехать к нему на родину и «посмотреть, кто какие права нарушает». ВИДЕО

Ранее российского политика включили в «черный список», введя против него персональные санкции — за нарушение прав человека под прикрытием борьбы с COVID-19. Американские власти принимают ограничения в отношении Кадырова уже не в первый раз.

Рамзан Кадыров обратился к госсекретарю США Майку Помпео, пригласив его в Чечню своими глазами посмотреть на «нарушения прав человека». Обращение чеченского главы опубликовала в своем Telegram-канале ЧГТРК «Грозный».

«Добрый вечер всем, доън! Как вы знаете, пару часов назад меня включили в санкционный список — еще один, их у американцев, оказывается, очень много. Мне более прохладно стало после того, как они включили меня [в список]», — заявил Кадыров в видеообращении.

Он добавил, что «до того испугался» новых санкций, что приехал в родовое селение Беной. По словам Кадырова, там очень красиво (за спиной политика виднелись горные пейзажи). Он позвал Помпео приехать — «поговорить, посмотреть, кто какие права нарушает». Свое обращение глава Чечни завершил словами «Ахмат сила, Аллаху акбар!»

Госдепартамент США ранее сообщил о персональных санкциях в отношении Рамзана Кадырова. Глава американской дипломатии Майк Помпео отметил, что чеченскому руководителю запретят въезд на территорию США. Он обвинил Кадырова в нарушении прав человека в Чечне под прикрытием борьбы с пандемией коронавируса.

В ответ Кадыров в своем Telegram-канале выложил фотографию, где он стоит с двумя ручными пулеметами в руках на фоне стеллажей с различным стрелковым оружием и бронежилетами. «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — гласит подпись к снимку.

Спикер чеченского парламента Магомед Даудов предложил американской администрации «помалкивать о правах человека». Он выразил мнение, что Помпео «забыл о том, какую страну представляет».

«Как говорится, «соринка в чужом глазу заметней, чем бревно в собственном», — подчеркнул Даудов. По его словам, Кадыров является гарантом прав и свобод человека в Чечне, а в самом регионе эти основы являются приоритетными задачами. Также он призвал «приберечь» санкции США для тех, «на кого они и правда действуют».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия найдет способ ответить на санкции против главы Чечни. «Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — подчеркнула она.

В середине мая компания Facebook заблокировала в принадлежащей ей соцсети Instagram аккаунт Рамзана Кадырова. Как сообщает РИА «Новости», страничка чеченского политика была удалена из-за американских санкций.

«Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств», — заявил представитель компании.

Заблокированы также оказались профили депутата Госдумы Адама Делимханова, председателя парламента республики Магомеда Даудова и вице-премьера Абузайда Висмурадова.

Чеченский лидер активно пользовался Instagram, регулярно публиковал там фотографии, истории и видео. Кроме того, он отслеживал комментарии к своим постам, где многие подписчики обращались к нему с просьбами о помощи в решении каких-либо вопросов.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров с юмором отреагировал на сообщения о блокировке аккаунта в соцсети главы Чечни.

«Вот так примерно Рамзан Кадыров реагирует на разного рода санкции, политическое давление, угрозы и, в частности, на блокировку аккаунтов в Instagram, якобы принадлежащие ему лично», — написал чеченский чиновник, приложив к посту видеозапись, где Кадыров играет на струнном музыкальном инструменте, после чего смеется.

Это уже не первая блокировка страничек политика. Аккаунты и в Facebook, и в Instagram уже были недоступны в 2017 году — решение было принято администрацией американской компании после включения Кадырова в санкционный «список Магнитского».

По данным минфина США, Кадыров «несет ответственность за внесудебные расправы, пытки или другие грубые нарушения прав человека».

«От меня ждали возмущений, но просчитались. Это единственное, чем я доволен в действиях Instagram и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня <…> более четырех миллионов», — прокомментировал тогда блокировку Кадыров.

Автор: Ермолай Алексеев