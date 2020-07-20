США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека

18:34

Госдеп США включил в «черный список» чеченского лидера Рамзана Кадырова из-за «грубых нарушении прав человека». Об этом объявил глава американского ведомства Майк Помпео.

«Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — сказал госсекретарь.

Он добавил, что вводимые ограничения также распространяются на супругу главы Чечни и его детей.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. В МИД России также пообещали соразмерно ответить на действия США.

В адрес руководства Чечни неоднократно звучали обвинения в нарушении прав человека, в том числе в отношении гомосексуалов, появлялась информация о внесудебных казнях.