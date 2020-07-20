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США ввели санкции против Кадырова за нарушение прав человека

18:34 20.07.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Госдеп США включил в «черный список» чеченского лидера Рамзана Кадырова из-за «грубых нарушении прав человека». Об этом объявил глава американского ведомства Майк Помпео.

«Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — сказал госсекретарь.

Он добавил, что вводимые ограничения также распространяются на супругу главы Чечни и его детей.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. В МИД России также пообещали соразмерно ответить на действия США.

В адрес руководства Чечни неоднократно звучали обвинения в нарушении прав человека, в том числе в отношении гомосексуалов, появлялась информация о внесудебных казнях.

Темы: США, Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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20.07.2020, 22:33
Гость: Зануда

Чтоб Помпео в Чечению ни ногой..
20.07.2020, 22:32
Гость: Зануда

Не путайте уголовное наказание с невыдачей въездных виз...
20.07.2020, 22:16
Гость: Владимир*

Ввести санкции против детей за отца... Круто. Вот что значит образец демократии. Я-то, грешным делом думал, что при Сталине у нас как-то не очень справедливо детей за родителей наказывали. А оно вон оно как. Это оказывается верх справедливости и демократии. Н-да. Империя добра ошибаться не может, она только пример может подавать.
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