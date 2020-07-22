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В России хотят создать госфонд квартир одиноких пенсионеров

10:46 22.07.2020
© KM.RU
© KM.RU

В России хотят создать государственный рентный фонд, в который будет передаваться жилье одиноких пенсионеров. Взамен же они получат пожизненное содержание. Автором такой идеи стал глава Союза потребителей России Петр Шелищ, который обратился с инициативой к зампредседателя правительства Марату Хуснуллину.

Согласно предложению Шелища, в регионах будут открыты представительства госфонда. Договоры с фондом смогут заключать получатели ренты и ее плательщики независимо друг от друга.

«Госфонд за собственные средства будет оценивать стоимость жилья (квартира или частный дом) пенсионеров, которые захотят заключить соглашение. В зависимости от рассчитанного страховой компанией примерного срока дожития пожилого человека будет определяться положенный ему ежемесячный платеж», — цитируют его «Известия».

По словам Шелища, в зависимости от региона размер взноса, вероятно, будет составлять от 20 до 50 тысяч рублей. 

Поскольку схемы по содержанию пенсионеров в обмен на жилье часто заканчиваются обманом, а пенсионеры часто подвергаются опасности, участие государства, как утверждается, повысит надежность подобных сделок. Но только при полном контроле, считают эксперты.

Ранее вице-спикер Совфеда Галина Карелова предложила создать единую госсистему учета граждан, которые нуждаются в квартире. Политик выразила уверенность, что это решение увеличит эффективность принимаемых мер в жилищной сфере.

Темы: Положение пенсионеров в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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22.07.2020, 13:31
Гость: Нина

Не надо верить никому, дорогие пенсионеры! Особенно усиленной заботе о вас со стороны государства и прочих посторонних людей.
22.07.2020, 13:25
Гость: Евсей

Если это так, то разумно.
22.07.2020, 13:08
Гость: Юляша

Давно ПОРА !Редкий случай:огромная выгода для ОБЕИХ сторон.
И стариков надо защищать,они совсем беспомощны в нынешнем мире.
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