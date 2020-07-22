Умер заразившийся COVID-19 министр сельского хозяйства Свердловской области

18:34

22 июля стало известно о смерти 43-летнего министра сельского хозяйства Свердловской области Дмитрия Дегтярева, заразившийся вирусом COVID-19, в возрасте 43 лет умер в больнице.

Заразившийся вирусом COVID-19 Дмитрий Дегтярев последнюю неделю провел в реанимации екатеринбургской клиники, он дышал благодаря аппарату ИВЛ, сообщает местное издание E1.RU.

Отмечатся, что болезнь у него обнаружили вовремя, и первые дни он лечился дома, но в какой-то момент его состояние начало резко ухудшаться.

"На нем перепробовали все методы лечения коронавируса, в том числе те, которые используются и практикуются только в Москве: ему чистили кровь, использовали медикаментозную терапию недавно поступившими препаратами, но ни на какую терапию организм не реагировал. Врачи говорят, что у министра просто сгорели легкие, смерть наступила от дыхательной недостаточности", — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.