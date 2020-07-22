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Умер заразившийся COVID-19 министр сельского хозяйства Свердловской области

18:34 22.07.2020
Дмитрий Дегтярев. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

22 июля стало известно о смерти 43-летнего министра сельского хозяйства Свердловской области Дмитрия Дегтярева, заразившийся вирусом COVID-19, в возрасте 43 лет умер в больнице.

Заразившийся вирусом COVID-19 Дмитрий Дегтярев последнюю неделю  провел в реанимации екатеринбургской клиники, он дышал благодаря аппарату ИВЛ, сообщает местное издание E1.RU.

Отмечатся, что болезнь у него обнаружили вовремя, и первые дни он лечился дома, но в какой-то момент его состояние начало резко ухудшаться.

"На нем перепробовали все методы лечения коронавируса, в том числе те, которые используются и практикуются только в Москве: ему чистили кровь, использовали медикаментозную терапию недавно поступившими препаратами, но ни на какую терапию организм не реагировал. Врачи говорят, что у министра просто сгорели легкие, смерть наступила от дыхательной недостаточности", — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

 

Темы: Коронавирус, Свердловская область
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Комментарии читателей
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22.07.2020, 23:23
Гость: tr

Депутата явно прикончил ИВЛ как и сотни стaриков в Италии. Какой ковид? Смерть явно от пневмонии, а вот чем она вызвана - пойди найди. Опять сову натягивают на глобус.
22.07.2020, 22:10
Гость: как это произошло?

На фото совсем молодой казах.
22.07.2020, 20:46
Гость: личный опыт

мне подсказывает: агрессивность нашей медицины зашкаливает за разумные пределы.
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