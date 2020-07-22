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Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по России

12:18 22.07.2020
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков

Туристы, решившие отдохнуть внутри России, получат денежные компенсации. Их размер составит от 5 до 15 тысяч рублей и будет зависеть от тура. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», — приводит его слова «Интерфакс».

Согласно подготовленной Ростуризмом программе, внутренние туристы смогут получить от государства компенсацию за путевку стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей, купленную туроператора или отеля через платежную систему МИР. Так, за каждый такой тур они смогут получить кэшбек 5 тысяч рублей. При стоимости тура от 50 тысяч рублей возврат составит 10 тысяч, от 75 тысяч - 15 тысяч рублей.

Схема предполагает, что турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров. Затем клиент выбирает тур на странице, созданной специально под акцию, оформляет путевку и оплачивает ее с использованием карты МИР.

Глава правительства пояснил, что туризм является одной из наиболее перспективных отраслей, но сейчас на фоне эпидемии COVID-19 эта сфера оказалась в сложном положении.

«И нужно не только ее поддержать, но и обеспечить условия для динамичного развития, в том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма», — добавил Мишустин.

Темы: Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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22.07.2020, 13:34
Гость: Стратегия экономического развития ?

В телевизионных Новостях показывали выступление Мишустина .
Суть сказанного в коротком выпуске уловить было трудно!
Что-то, по поводу экономического развития РФ в ближайшее время.
Наверное, и про туризм было сказано....
/
Бросилось в глаза, что несколько раз во время выступления высокопоставленное лицо (Премьер-министр) подтягивал свои (Пардон!) штаны!
Это что, намёк, на падение нашей экономики в ближайшее время? ))))))))
22.07.2020, 12:42
Гость: Юляша

Хитрый ход,против такой халявы не устоять :)
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