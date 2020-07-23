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Госдума приравняла вейпы и кальяны к обычным сигаретам

11:04 23.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Госдума приняла закон, приравнявший вейпы, кальяны и снюсы к табачной продукции, пишет РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2017 году. За это время документ был доработан.

Закон распространяет действующие требования и ограничения к табачной продукции на всю никотиносодержащую продукцию. Кроме того, на электронные сигареты, вейпы и кальяны будет распространяться и соответствующая административная ответственность, в частности за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях.

Штрафы будут такими же, какие предусмотрены за подобные нарушения, связанные с обычными сигаретами. 

Документ также прописывает запрет на курение в коммунальных квартирах. 

Темы: Борьба с курением в России
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