Госдума приравняла вейпы и кальяны к обычным сигаретам

11:04

Госдума приняла закон, приравнявший вейпы, кальяны и снюсы к табачной продукции, пишет РИА Новости.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в 2017 году. За это время документ был доработан.

Закон распространяет действующие требования и ограничения к табачной продукции на всю никотиносодержащую продукцию. Кроме того, на электронные сигареты, вейпы и кальяны будет распространяться и соответствующая административная ответственность, в частности за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию процесса потребления электронных курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, включая теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищных представлениях.

Штрафы будут такими же, какие предусмотрены за подобные нарушения, связанные с обычными сигаретами.

Документ также прописывает запрет на курение в коммунальных квартирах.