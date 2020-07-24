Алексей Вихарев: работа, интеллект и драйв

17:11

Один из самых активных и разносторонних депутатов Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев - крайне интересная фигура.

О таких политиках принято говорить «далеко пойдет», но в случае Вихарева эта фраза не вполне корректна. Несмотря на достаточно молодой, по меркам политики возраст, Алексей Андреевич Вихарев продемонстрировал достаточное количество сильных и привлекательных сторон, чтобы уже сейчас стало возможным оценивать его персону.

Вихарев занимал самую взвешенную позицию в конфликте между горожанами и сторонниками строительства храма в сквере у Театра драмы. За свои деньги он строил детские площадки – но не «под выборы». Он защищал бизнес – причем не свой - от роста ставок налога на имущество. Организовывал автобусные экскурсии для пенсионеров, восстанавливает храм в Нижних Сергах. Смог добиться выделения денег и проконтролировать их использование для ремонта дорог в своем районе. Упорно спасает Баумана и Стачек от стихийных свалок, покупает робота для того, чтобы молодежь с детства училась этот мусор сортировать. Вмешавшись в скандал с муниципальным предприятием «Золушка», которое занимается школьным питанием, инициировал депутатскую проверку, а также направил обращение в Генпрокуратуру и ФСБ.

Выступает инициатором сокращения максимального срока ответов чиновников на депутатские запросы с тридцати до десяти дней – и вообще стоит на позициях максимальной открытости власти для общества. Сам оплатил свою предвыборную кампанию, максимально открыт для СМИ и стремится к поиску компромиссов.

Не правда ли, это интересно?

Родился Алексей Андреевич Вихарев в 1984 году в Екатеринбурге, в семье рабочего завода стройматериалов Андрея Вихарева. Через четыре года семья распалась – и на этом отношения Алексея с отцом прекратились. Впрочем, это обстоятельство, кажется, лишь заставило Алексея Вихарева отнестись к жизненному пути с особой ответственностью. А также ценить такую хрупкую и необходимую вещь, как семья. Она у Алексея Вихарева, можно сказать, эталонная – сейчас он женат первым и единственным браком, воспитывает двух дочерей. Как и сам Вихарев, семья спортивная: обе дочки профессионально занимаются художественной гимнастикой, выигрывая медали международных соревнований.

В 2001 году Алексей Вихарев окончил лингвистическую гимназию №144 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в 2006 - институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии по специальности «Юриспруденция», поступил в аспирантуру. Сейчас является соискателем кафедры «Гражданское право», параллельно - второе высшее образование в Уральском Федеральном университете на факультете программной инженерии.

В 2011 году получил адвокатский статус и открыл полноценную юридическую компанию из 30 человек, хорошо известную не только в Екатеринбурге. Помимо руководства юридической конторой, адвокат Алексей Вихарев занимается деятельностью в области гражданского права.

В 2017 году повысил свою квалификацию в бизнес-школе Сколково.

В 2018 году был избран депутатом городской думы Екатеринбурга, как профессиональный юрист входит в состав постоянных комиссий по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью, а также по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Награждён малым серебряным знаком Законодательного собрания Свердловской области.

Чемпион Екатеринбурга по любительскому хоккею, десять лет занимался боксом. Как и многие другие спортсмены, Вихарев поддерживает близкое направление. Помощь спортивному клубу «Чемпион» оказывается на протяжении 12 лет – и, как отмечает Алексей Вихарев, есть поводы для гордости: юные спортсмены начали показывать хорошие результаты.

Свердловское регионального отделение общественной организации «Российское экологическое общество» (РЭО) предложило Алексею Вихареву стать его председателем – он эту инициативу поддержал.

Интересно то, что депутатская и общественная деятельность Алексея Вихарева точно не является формальностью. Напротив, он – пожалуй, самый «любимый» журналистами депутат. В отличие от многих коллег, Вихарев не видит причин бояться внимания СМИ к работе властей. Тем более, что в силу возраста и очевидного интеллекта ему нетрудно оставаться на «своей волне» с любым собеседником. Когда коллега Вихарева, депутат Александр Колесников, публично обозвал журналистов «бестолочами» и заявил, что «никакой четвертой власти в принципе не существует» - Вихарев лично извинился перед журналистами и пригласил их на фуршет. О том, что Вихарев, мягко говоря, политик нетипичный, говорят и такие мелочи, как отказ от использования в его комиссии бумажных документов.

По мнению многих российских экспертов, перспективность Вихарева, как политика, в том числе связана и с его способностью находить решения конфликтов – зачастую, нестандартные. А также не следовать формальной стороне вопросов, а изучать их суть. Так, Вихарев вмешался в теоретически предрешенный вопрос изменения структуры горадминистрации Екатеринбурга, потребовал предоставить комиссии дополнительные обоснования необходимости этих изменений.

В России не так много примеров, когда региональные парламенты подчеркивают свою самостоятельность. И ещё меньше – когда эта самостоятельность приводит к позитивным результатам.

«Я бы предпочел говорить с позиции здравого смысла и интеллекта. Мы все обязаны друг с другом договариваться. То, что сегодня есть прекрасный диалог между администрацией города и думой, уже говорит о многом», – подчеркивает Вихарев. Он неоднократно заявлял о том, что ключевые назначения в администрации города должны приниматься на основе консенсуса с думой. Депутаты которой, де-факто, являются представителями народа, жителей Екатеринбурга.

Вихарев также выступил против приватизации ключевых муниципальных предприятий, таких как «Водоканал» и «Спецавтобаза».

Вместе с тем, Вихарев не демонстрирует распространенной «болезни» депутатов. Которые вспоминают о своем округе исключительно во время предвыборной кампании. В перечне вопросов, над которыми Алексей Вихарев работает особо – восстановление школы №80, почти четыре тысячи учеников которой были распределены по другим учреждениям. Вихарев настаивает на том, что школа должна быть построена заново.

Кроме того, Алексей Вихарев явно не боится заниматься вопросами, от которых многие его коллеги предпочли бы дистанцироваться. Одна из самых свежих тем в поле зрения Алексея Вихарева – поджоги неустановленными лицами на Уралмаше старых домов. Их планируют снести, жильцов не устраивают суммы, которые им предлагает застройщик - и на этом фоне загораются сразу три дома. Что, разумеется, вызывает некоторые подозрения. После вмешательства Вихарева на «рискованных» направлениях начала организовываться система видеонаблюдения и повышенный контроль полиции.

«Я реально считаю, что ничего такого в этом нет, если депутат все пять лет будет работать. Почему бы и нет? Если никто не пробовал это до меня, то пускай я буду первым. Это моя идеология. Искренне или неискренне — предлагаю посмотреть, насколько меня хватит», - так сам Вихарев объясняет свои мотивы СМИ.