Патриарх лишил сана схимонаха Сергия

14:46

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана схиигумена Сергия Романова, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу патриархии.

Отмечается, что схиигумен лишен сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов.

Ранее в своем решении епархиальный суд постановил, что священник "открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения".

Суд также установил "факты лжи и клеветы" в выступлениях Сергия.

А то, что он прекратил поминать патриарха и правящего архиерея при богослужении, суд квалифицировал как нарушение канонических норм.

В свою очередь лишенный сана схимонах не собирается уходить из Среднеуральского женского монастыря, который захватил в середине июня. Его соратники уверяют, что "жизнь в обители идет своим чередом".

"Отец Сергий - духовник Среднеуральского женского монастыря. Он был им, есть и будет оставаться в дальнейшем. У нас ничего не меняется и не планируется к изменению", - заявили соратники Сергия.

В Екатеринбургской епархии же, в свлю очередь заявили, что не сомневаются в возвращении Среднеуральского монастыря "в лоно церкви". Законной настоятельницей монастыря является игуменья Варвара (Крыгина).