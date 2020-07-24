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Патриарх лишил сана схимонаха Сергия

14:46 24.07.2020
Схимонах Сергий
Скриншот с YouTube

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана схиигумена Сергия Романова, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу патриархии.

Отмечается, что схиигумен лишен сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов. 

Ранее в своем решении епархиальный суд постановил, что священник "открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения".

Суд также установил "факты лжи и клеветы" в выступлениях Сергия.

А то, что он прекратил поминать патриарха и правящего архиерея при богослужении, суд квалифицировал как нарушение канонических норм.

В свою очередь лишенный сана схимонах не собирается уходить из Среднеуральского женского монастыря, который захватил в середине июня. Его соратники уверяют, что "жизнь в обители идет своим чередом".

"Отец Сергий - духовник Среднеуральского женского монастыря. Он был им, есть и будет оставаться в дальнейшем. У нас ничего не меняется и не планируется к изменению", - заявили соратники Сергия.

В Екатеринбургской епархии же, в свлю очередь заявили, что не сомневаются в возвращении  Среднеуральского монастыря "в лоно церкви". Законной настоятельницей монастыря является игуменья Варвара (Крыгина). 

Темы: Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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24.07.2020, 20:24
Гость: Alexander der Große

Весьма интересно и поучительно читать безграмотные комментарии. Какой бы не был патриарх, но он был канонически выбран на свой пост. Поэтому его обличение рядовым священником выглядит, мягко говоря, грубостью и хамством.
.
Я знаю, здесь и сейчас найдётся огромное количество несогласных. Советую им прочитать историю Церкви. Конкретно, происхождение священства.
.
Особо ленивым поясняю. Существуют три степени священства. Самая высшая епископат. Они произошли непосредственно от святых апостолов. Самая низшая диаконат. Они помогают епископам во время богослужений. Но в связи с увеличением верующих, епископы не успевали совершать богослужения во всех общинах. Поэтому был введён институт промежуточного священства - иереи и иеромонахи. Они были лишь "длинной рукой епископов". Без благословения правящего архииерея ни один священник не имеет права совершать любые богослужения.
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Поэтому очень печально, что рядовой священник впал в раскол. Как только он начал противиться решению епископа, он перестал быть священником. Он стал обыкновенным растригой. И это произошло по его свободной воле. И не нужно искать других виноватых.
24.07.2020, 20:11
Гость: не судите сами да не судимы будете

ИИсус сказал для таких как вы Зоя.
24.07.2020, 20:01
Гость: Заблуждаетесь!

Если читали Библию, то должны знать, что даже Моисей был убийцей. Критерий праведности - верность Истине!
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