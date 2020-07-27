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Около 300 тыс иностранцев получили гражданство России с начала года

10:14 27.07.2020
Паспорт РФ
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Порядка 300 тысяч граждан иностранных государств смогли получить российское гражданство за первое полугодие 2020 года, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову. 

По ее словам, это стало возможным благодаря изменениям в российском законодательстве, произошедшим в 2020 году. В частности, в июне вступили в силу изменения, сократившие срок рассмотрения заявления о гражданстве с 6 до 3 месяцев. 

При этом, по ее словам, коронавирусная пандемия привела к тому, что на территорию России не въезжает большое количество иностранцев. 

"С теми же гражданами, которые находятся в России, мы продолжаем активно работать. С учетом указов президента, которые определили особый порядок правового статуса на территории РФ иностранных граждан, все миграционные подразделения принимают иностранных граждан", - заявила она, добавив, что только с марта в управление по вопросам миграции обратилось более 1,5 млн человек, которые хотели "урегулировать свой правовой статус", а именно, продлить визы. 

Темы: Погранично-визовые вопросы в России, МВД России
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 14:06
Гость: Московская пенсионерка

Быть проклята власть которая мою родную Москву превратила в омерзительный кишлак!90% понаехавшие азиат не имеют нормального образования и ничего не умеют. Зато их самки исправно рожают нам узкоглазых мАсквичей. Видела кишлаки под Ташкентом в 80-е. Знаю что это такое. Возврат в средневековье. А ещё на юге Москвы стало много негров. Вопрос стоит так: или мы уберем эту власть, или они нас всех ликвидируют.
27.07.2020, 13:42
Гость: stalker

Сама по себе эта цифра ни о чем не говорит. Необходимо учитывать количество лиц, уехавших из страны на ПМЖ за границу. Необходимо учитывать национальный, классовый состав тех, кто получил российское гражданство. Их образовательный и культурный уровень. И только потом говорить о каких-то тенденциях к лучшему или худшему.
27.07.2020, 13:19
Гость: Виктор

А нормальные люди и стремятся сейчас получить гражданство России! Или вы считаете ненормальными Стива Сигала, Наталью Орейру, Жерара Депардье, Роя Джонса, Джеффа Монсона, Ореола Камеху, Лукаша Дивиша, Фернандеса? Неужели Европейцу приятнее жить в карликовой, то ли Словакии, то ли Словении, жить в арендованном углу, в котором так холодно зимой? Жить в странишке, навсегда отставшей, вместе со всем Евросоюзом, от России в цифровых, ядерных, космических и других технологиях, в развитии Искусственного Интеллекта, Интернета и мобильной связи? Жить в американской колонии или жить в огромной, прекрасной, могучей, свободной и суверенной России! Или ненормальные 408 тыс бывших граждан Украины, получивших гражданство России в 2019 и в 1 квартале 2020 года?
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