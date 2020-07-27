Около 300 тыс иностранцев получили гражданство России с начала года

10:14

Порядка 300 тысяч граждан иностранных государств смогли получить российское гражданство за первое полугодие 2020 года, пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову.

По ее словам, это стало возможным благодаря изменениям в российском законодательстве, произошедшим в 2020 году. В частности, в июне вступили в силу изменения, сократившие срок рассмотрения заявления о гражданстве с 6 до 3 месяцев.

При этом, по ее словам, коронавирусная пандемия привела к тому, что на территорию России не въезжает большое количество иностранцев.

"С теми же гражданами, которые находятся в России, мы продолжаем активно работать. С учетом указов президента, которые определили особый порядок правового статуса на территории РФ иностранных граждан, все миграционные подразделения принимают иностранных граждан", - заявила она, добавив, что только с марта в управление по вопросам миграции обратилось более 1,5 млн человек, которые хотели "урегулировать свой правовой статус", а именно, продлить визы.