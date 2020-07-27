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Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии

12:40 27.07.2020
Рамазан Кадыров
Скриншот с YouTube

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его деятельность заслуживает Нобелевской премии мира. 

В своем интервью в эфире телеканала "Россия 1" Кадыров рассказал, что считает несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя. В отличие от американцев он преуспел в борьбе с международным терроризмом, отметил он.

"Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!" - заявил Кадыров, отметив, что в то же время США не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке.

"Не может Америка ничего сделать, а мы благодаря президенту Владимиру Путину навели порядок, мирно живем, развиваемся. 1,5 млн населения спокойно живет, и чувствуем себя как дома. В Афганистане, Ливии каждый день убивают людей под их руководством, Сирия, Ирак (...) Кто хозяин всего этого?" - добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил о том, что жители республики готовы войти вслед за ним в "черный список", в который он был внесен государственным департаментом США.

Неделей ранее государственный департамент США внес Кадырова в "черный список", обвинив в нарушениях прав человека. Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.

Кадыров отметил, что введение санкций означает, что его считают влиятельной фигурой международного уровня.

Темы: Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 18:10
Гость: дан

-и тут Остапа понесло- Что-то в последнее время слишкои много стало этого бородача на страницах КМ Ну просто очень популярным стал И все иак же гонит свою пургу
27.07.2020, 17:19
Гость: Уже

и пошутить нельзя?
27.07.2020, 17:07
Гость: иван

видно США нашли бабло Кадырова и заблокировали доступ а важность персоны сомнительна какой он терроризм остановил непонятно у себя в Чечне возможно а дальше
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