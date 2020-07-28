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Генпрокуратура потребовала изъять имущество у Арашукова и его семьи

14:23 28.07.2020
Рауф Арашуков
Скриншот с видео

Генпрокуратура предъявила семье экс-сенатора Рауфа Арашукова гражданский иск об изъятии в пользу государства имущества почти на 1,5 миллиарда рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, в период работы в органах государственной власти и местного самоуправления Рауль и Рауф Арашуковы купили 75 объектов недвижимости, в том числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель "Адиюх-Пэлас", ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, 14 автотранспортных средств и другие предметы роскоши.

Рауль Арашуков в период с 2007 по 2017 годы получил зарплату в 65 миллионов 917 тысяч рублей, а Рауф с 2009 по 2018 годы — 15 миллионов 651 тысяче 125 рублей. При этом они приобрели имущество на один миллиард 469 миллионов 127 тысяч 512 рублей.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что Арашуковы регистрировали имущество на родственников, личных водителей и охранников, чтобы скрыть его от надзорных органов.

Иск направили в Верховный суд с ходатайством об изменении подсудности, поскольку его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно.

Рауфа Арашукова арестовали в январе 2019 года. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Также арестовали его отца, советника главы "Газпром межрегионгаза" Рауля Арашукова. Согласно информации СК, Арашуков-старший создал ОПГ и участвовал в хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

Позже против него возбудили четыре уголовных дела о растрате: речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на баланс подконтрольных Раулю Арашукову фирм, а также о хищении почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его супруги Нелли и дочери Камиллы Агоевой. Обе находятся в розыске.

Под стражей остаются и родственники Арашуковых, а также их друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

Темы: Расследование преступлений в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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28.07.2020, 23:28
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Едриттвою мать! 10 лет "товарисч" рвал себе деньгу в астрономических масштабах и ни одна сволочь из получающих зарплату и как водится с "чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой" этого не замечала! Красавцы! Надо бы не этого "товарисча" обирать, а слепоглухотупых руководителей соответствующих ведомств. И делать это открыто, с формулировкой "зарплата выдана ошибочно" так как нихрена не делали.
28.07.2020, 21:46
Гость: Прохожий

Как можно конфискации, ведь это может создать прецедент.
28.07.2020, 20:51
Гость: личный опыт

Хорошая новость.
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