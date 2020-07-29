ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки

17:16

ФСБ заявила о пресечении деятельности ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которая занималась финансированием террористов. Кроме того, ее участники планировали нападения на российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Спецоперация ведомства проводилась в Санкт-Петербурге совместно с МВД в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Оперативники поймали по меньшей мере четырех участников ячейки, которые являются уроженцами одной из республик Средней Азии. У злоумышленников изъяли средства связи, банковские карты.

В данный момент все задержанные проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке россиян, отметили в ведомстве

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, передает "Интерфакс".