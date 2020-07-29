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ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки

17:16 29.07.2020
© Национальный антитеррористический комитет
© Национальный антитеррористический комитет

ФСБ заявила о пресечении деятельности ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), которая занималась финансированием террористов. Кроме того, ее участники планировали нападения на российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Спецоперация ведомства проводилась в Санкт-Петербурге совместно с МВД в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Оперативники поймали по меньшей мере четырех участников ячейки, которые являются уроженцами одной из республик Средней Азии. У злоумышленников изъяли средства связи, банковские карты.

В данный момент все задержанные проверяются на причастность к пропаганде терроризма и вербовке россиян, отметили в ведомстве

 Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, передает "Интерфакс".

Темы: Антитеррористические операции в России, Борьба с терроризмом в мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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29.07.2020, 20:04
Гость: Ник

ФСБ пытается всем сказать что куда не глянь везде прячутся террористы? А куда подевались обычные бандиты с автоматами и гранатами? Все погибли в разборках в девяностых годах или еще остались чтобы устроить передел собственности?
29.07.2020, 18:30
Гость: рекетнули

тех кого никому не жалко. Интересно бабло опять в хату складируют?
29.07.2020, 17:46
Гость: ФСБ

пытается доказать необходимость своего существования?
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