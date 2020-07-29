Володин поручил проверить ряд депутатов на наличие иностранного гражданства

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции вместе с комиссией по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики проверит ряд депутатов на наличие у них иностранного гражданства. Такое поручение дал председатель нижней палаты Вячеслав Володин, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Госдумы.

Володин поручил запросить в Центризбиркоме РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов. Поводом стало обращение депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

"В соответствии с новыми нормами конституции, а также согласно закону о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфенова - серьезное обвинение, данную информацию необходимо проверить. И если информация подтвердится, принять предусмотренные законодательством меры", - заявил Володин.

По его словам, "если же информация не подтвердится, вопрос возникнет уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию". "Нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно", - подчеркнул Володин.

В своем запросе Парфенов отмечает, что на пленарном заседании Госдумы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у Парфенова гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. Парламентарий в запросе заметил, что у самой нижней палаты есть там верифицированные страницы. По мнению Парфенова, в то же время "российская общественность, несомненно, поддержала бы саму идею осуществления тщательных, объективных и беспристрастных проверочных мероприятий в отношении широкого круга депутатов, сенаторов, высокопоставленных госслужащих и лиц, замещающих государственные должности, должности в государственных корпорациях", включая государственные страховые фонды.

Парфенов в своем запросе призывает "организовать проведение всесторонней и объективной проверки" наличия у депутатов Госдумы, сенаторов и должностных лиц иностранных гражданств, видов на жительство, а также принять меры в рамках законодательства, "вплоть до лишения их полномочий" и передачи материалов в правоохранительные органы.