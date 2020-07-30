В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины

10:48

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали военнослужащего российского Черноморского флота, передававшего украинской разведке сведения составляющие государственную тайну, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На видеокадрах, распространенных Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, показано, что военнослужащего задержали на улице. Он был одет в гражданскую одежду и явно не ожидал появления оперативников ФСБ.

Госизмена наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.