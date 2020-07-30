]]>
]]>
Главная В России Новости

В Севастополе арестовали военного за госизмену в пользу Украины

10:48 30.07.2020
Кадр из видео ЦОС ФСБ РФ

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали военнослужащего российского Черноморского флота, передававшего украинской разведке сведения составляющие государственную тайну, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

На видеокадрах, распространенных Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, показано, что военнослужащего задержали на улице. Он был одет в гражданскую одежду и явно не ожидал появления оперативников ФСБ.

Госизмена наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Темы: Разведка и шпионаж в мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.07.2020, 16:45
Гость: Юляша

таких уродов даже трудно себе предствить - но уж тут преступление воинское,а значит Однозначно:
- Высшая мера этому бендерко :)
30.07.2020, 15:59
Гость: Рюрикович

Предателя к стенке.
30.07.2020, 12:04
Гость: Какая тайна от своих?

Сначала посадить Горбачева.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации