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В Хабаровске вновь провели шествие в поддержку Фургала

18:45 2.08.2020
© KM.RU, Новости Хабаровска
© Новости Хабаровска

В Хабаровске 23-й день подряд прошел несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, пишет РБК

Начало митинга, как и в случае с прошлыми акциями, было запланировано на 12:00 по местному времени (05:00 мск). Однако в назначенное время на площади Ленина, где расположено здание краевого правительства, появились всего несколько десятков человек. «К исходу первого часа на лавочках, ближайших к зданию правительства, все-таки собрались митингующие. Всего около сотни», — отмечает местное издание DVhab.ru, причиной низкой явки протестующих могла стать погода, в эти дни в регионе идут сильные дожди.

Митингующие, собравшиеся возле здания правительства, провели шествие по центральным улицам города. По подсчетам корреспондента Би-би-си, в акции приняли участие около 200–250 человек.

Судя по опубликованному видеоролику, в шествии приняли участие ветераны Воздушно-десантных войск, которые вышли на улицы города, чтобы отметить 90 лет со дня основания ВДВ.

 

Темы: Хабаровск, Хабаровский край, Акции протеста и демонстрации в России, Отставки и назначения в российской политике
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Комментарии читателей
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02.08.2020, 23:15
Гость: замечательный человек, генерал, писатель Пётр Григоренко

- "Значит, тот, кто сейчас хочет бороться с произволом должен уничтожить в себе страх к произволу. Должен взять свой крест и идти на Голгофу. Пусть люди видят и тогда в них проснется желание принять участие в этом шествии. Народ увидит его участников и пойдет к ним. Открытые выступления привлекают новые силы, уход в подполье увеличивает опасность ареста, не суля, при этом, роста сил. С такими убеждениями я мог бы сказать, что действия свои считаю ошибочными. И это не было бы ложью, а мне открывало почти верный путь к освобождению."
02.08.2020, 22:16
Гость: Точно!

Фургал- новый Сталин!
02.08.2020, 22:13
Гость: Всё, так всё.

Всем уже надоели.
Все комментарии (9)
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