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В Москве толпа мигрантов отбила земляка у полицейских

21:39 3.08.2020
Стоп-кадр из видео

Толпа мигрантов из Таджикистана отбила у полицейских соотечественника, задержанного после конфликта с охранником рынка «Теплый стан» в Москве. 

Инцидент произошел в субботу, 1 августа, но видео стало активно распространяться по соцсетям с понедельника, 3 августа. Мигрант повздорил с охранником рынка, после чего второй обратился к своему сыну-полицейскому за помощью. Приехавшие на вызов силовики посадили приезжего в служебный автомобиль, но за задержанного вступились его земляки, пишет "Мослента".

На ролике  видно, как десятки людей столпились у автомобиля и в какой-то момент буквально выдергивают мужчину из машины, а затем уводят его в сторону. В это время полицейские спокойно наблюдают за происходящим.

После этого на рынке начался полицейский рейд — задержаны десятки людей, в основном уроженцы Таджикистана. Официально эта информация не подтверждена.

Темы: Москва, Правоохранительные органы в России, Миграционная политика в России
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Комментарии читателей
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04.08.2020, 03:00
Гость: иван

ошибаетесь чем их будет больше тем они будут наглей и еще проявят себя тем более им дают упрощенное гражданство РФии новые хозяева жизни будут
04.08.2020, 02:10
Гость: Палыч

Москва и Подмосковье всё больше напоминают среднеазиатско-кавказский притон!
04.08.2020, 02:07
Гость: Белая Русь

Неадекваты. Очевидно, что сейчас всех на малую родину отправят.

Завидую железной выдержке молодого парня-полицейского.
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