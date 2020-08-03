В Москве толпа мигрантов отбила земляка у полицейских

21:39

Толпа мигрантов из Таджикистана отбила у полицейских соотечественника, задержанного после конфликта с охранником рынка «Теплый стан» в Москве.

Инцидент произошел в субботу, 1 августа, но видео стало активно распространяться по соцсетям с понедельника, 3 августа. Мигрант повздорил с охранником рынка, после чего второй обратился к своему сыну-полицейскому за помощью. Приехавшие на вызов силовики посадили приезжего в служебный автомобиль, но за задержанного вступились его земляки, пишет "Мослента".

На ролике видно, как десятки людей столпились у автомобиля и в какой-то момент буквально выдергивают мужчину из машины, а затем уводят его в сторону. В это время полицейские спокойно наблюдают за происходящим.

После этого на рынке начался полицейский рейд — задержаны десятки людей, в основном уроженцы Таджикистана. Официально эта информация не подтверждена.