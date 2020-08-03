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Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение

09:06 3.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Следственный комитет предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы "Глобус", где погибла семья из трех человек, в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. 

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение владельцу туристической базы "Глобус" в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)", - цитирует агентство РИА Новости заявление СК РФ

Как установило следствие, семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей 16 и 10 лет, прибыли на туристическую базу 26 июля 2020 года из города Барнаула. Через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти обнаружены в номере гостиницы.

"На месте происшествия несколько дней работает следственно-оперативная группа – следователи и следователи криминалисты СК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств гибели людей – назначен ряд судебных экспертиз, взяты пробы воздуха и воды, опрошено большое количество свидетелей, проведены следственные эксперименты", - говорится в сообщении.

Владельца турбазы задержали и допросили в качестве обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

"Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - резюмируют в ведомстве.

Темы: Алтайский край, Происшествия, Происшествия и несчастные случаи с туристами
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Комментарии читателей
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03.08.2020, 13:28
Гость: Мама Корбена Далласа

Шалупаевщина какая-то.
03.08.2020, 12:58
Гость: Юляша

Раз турбазой заправлял,а это всегда полукриминальный бизнес - то,наверное учился тому,чему надо,и неплохо :)
03.08.2020, 11:26
Гость: В школе

надо было лучше учиться.
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