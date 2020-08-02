]]>
]]>
Главная В России Новости

Семья погибла на турбазе в Алтайском крае из-за отравления угарным газом

11:37 2.08.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Семья из четырех человек погибла на туристической базе в Алтайском крае от отравления угарным газом. Об этом сообщило региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По материалам следствия, 51-летний мужчина из Барнаула с 43-летней женой и двумя детьми в возрасте 10 и 16 лет заселились на базу отдыха в селе Ая 26 июля. Как полагают следователи, все четверо погибли в результате отравления угарным газом.

По информации издания Life, на турбазе в ночь на 27 июля отключилось электричество и в подсобном помещении, над которым жила погибшая семья, поставили дизель-генераторы. Их выхлопы, по предварительным сведениям, и могли стать причиной отравления.

31 июля после обнаружения погибших правоохранительные органы завели уголовное дело по по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Глава управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко позже отметил, что погибший — сотрудник его управления Иосиф Клеменский. В рамках уголовного дела задержан директор турбазы «Глобус».

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия, Расследования в России, Следственный комитет России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.08.2020, 17:42
Гость: версия про дизель весьма странная.

Да, что-то странно.
И все сидели за столом и погибли одновременно. И у взрослых не возникло ни какого беспокойства. Там же вонь от дизеля.
02.08.2020, 15:50
Гость: Однако,

версия про дизель весьма странная. Ни один нормальный человек не сможет заснуть, если в комнате у него запах выхлопа дизеля. Сам угарный газ не имеет запаха, но выхлоп дизеля имеет очень неприятный запах. Они уж по крайней мере пошли бы ругаться с руководством этого заведения.
02.08.2020, 13:20
Гость: А тут еще попробуй, заработай, сначала на такой "отдых"

Какой же это идиот дизели в помещение засунул? Побоялся что сопрут? Так надо было ночью не спать, охранять на улице.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации