Семья погибла на турбазе в Алтайском крае из-за отравления угарным газом

11:37

Семья из четырех человек погибла на туристической базе в Алтайском крае от отравления угарным газом. Об этом сообщило региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По материалам следствия, 51-летний мужчина из Барнаула с 43-летней женой и двумя детьми в возрасте 10 и 16 лет заселились на базу отдыха в селе Ая 26 июля. Как полагают следователи, все четверо погибли в результате отравления угарным газом.

По информации издания Life, на турбазе в ночь на 27 июля отключилось электричество и в подсобном помещении, над которым жила погибшая семья, поставили дизель-генераторы. Их выхлопы, по предварительным сведениям, и могли стать причиной отравления.

31 июля после обнаружения погибших правоохранительные органы завели уголовное дело по по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Глава управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко позже отметил, что погибший — сотрудник его управления Иосиф Клеменский. В рамках уголовного дела задержан директор турбазы «Глобус».