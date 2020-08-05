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В Госдуме возмутились предложением Минфина «урезать» образование и медицину

15:16 5.08.2020
Министерство финансов РФ
© KM.RU, Алексей Белкин

Предложение Министерства финансов по сокращению финансирования медицины и образования вызвало негативную реакцию некоторых депутатов.

Так, депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») в соцсетях написал, что «на развитие медицины в ближайшие три года - (урезание) больше, чем на 250 млрд, на образование - на 64 млрд. Вот этого допустить категорически нельзя. Кризис не повод экономить на людях. Будем бороться!».

При этом Тумусов отметил, что перекраивание федерального бюджета на фоне коронавируса вполне нормально, но предложения Минфина выглядят странно.

«Минфин перекраивает бюджет: коронакризис, понятно. Но выглядят меры довольно странно. Больше денег Совету безопасности - то есть конкретно Дмитрию Медведеву. Меньше денег Совету Федерации и Госдуме - ладно, ужаться в кризис - это правильно. Но срезать медицину и образование?!» - возмутился Тумусов.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий назвал предложение «безусловным безобразием».

«Само по себе это безусловное безобразие. Это очевидно. Но поскольку все программы федерального бюджета до сих направлялись либо на высшее образование, либо на какие-то специальные программы, то непосредственно обычных школ среднего образования это, возможно, не коснется. Потому что региональные школы и региональное образование финансируется регионами, - заявил Луховицкий. - С другой стороны, меня огорчает этот факт. Потому что именно сейчас в Госдуму подан очередной законопроект, предусматривающий как раз федеральные гарантии для заработных плат школьных учителей. Но если министерство финансов так уверенно планирует, то я боюсь, что это может означать, что Минфин будет против этого законопроекта».

Темы: Государственная Дума РФ, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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05.08.2020, 23:21
Гость: Скептик

Бюджет Минфина «урезать» наполовину, чиновников - сократить!
05.08.2020, 23:00
Гость: Да

ПОСМОТРЕЛ Я ФОТО ЭТО ЖИТЕЛЯ ХАБАРОВСКА..

Сейчас проживает на Кипре, имеет гражданство Кипра (про другие не сказали). Молодой мужик на крутом мотоцикле.Возможно, около 40 лет или моложе.. Да и сам, видимо, "крутой"...

Что они там в Хабаровске курят?
05.08.2020, 22:54
Гость: Они

так "возмутились", что кушать не могут.
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