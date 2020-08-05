Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
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Правительство РФ разрешило безвизовый въезд иностранцам для краткосрочных командировок.
Как сообщается на сайте кабмина, ограничения на безвизовый въезд снимаются пока только для обладателей дипломатических или служебных паспортов - граждан стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках.
Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Ранее Мишустин распорядился снять ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом, которое было приостановлено в начале апреля.