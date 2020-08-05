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Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

11:24 5.08.2020
Дом Правительства РФ
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Правительство РФ разрешило безвизовый въезд иностранцам для краткосрочных командировок. 

Как сообщается на сайте кабмина, ограничения на безвизовый въезд снимаются пока только для обладателей дипломатических или служебных паспортов - граждан стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках.

Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. 

Ранее Мишустин распорядился снять ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом, которое было приостановлено в начале апреля.

Темы: Михаил Мишустин, Международные соглашения и дипломатия, Погранично-визовые вопросы в России
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