Для россиян сняли ограничения на железнодорожные поездки в Калининград

10:13

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами для всех граждан России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Железнодорожное сообщение на этом направлении было приостановлено в начале апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

С 1 июля ограничения на въезд в Калининград и Калининградскую область были сняты для тех, кто имеет там постоянную регистрацию. Теперь же данное направление открыто для всех жителей России.