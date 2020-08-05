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Для россиян сняли ограничения на железнодорожные поездки в Калининград

10:13 5.08.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами для всех граждан России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. 

Железнодорожное сообщение на этом направлении было приостановлено в начале апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

С 1 июля ограничения на въезд в Калининград и Калининградскую область были сняты для тех, кто имеет там постоянную регистрацию. Теперь же данное направление открыто для всех жителей России.  

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин, Калининград, Железнодорожный транспорт в России
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