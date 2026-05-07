Опубликован список глав иностранных делегаций, прибывающих на парад 9 Мая

18:07 7.05.2026

Пресс-служба Кремля опубликовала список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы:

Президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим

Председатель Правительства Словацкой Республики Роберт Фицо

Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой

Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.



Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не планирует посещать военный парад в честь Дня Победы в Москве, он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Парад на День Победы пройдет в усеченном формате - без военной техники. Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. При этом авиационная часть парада состоится.