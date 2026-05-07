Опубликован список глав иностранных делегаций, прибывающих на парад 9 Мая
Пресс-служба Кремля опубликовала список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы:
- Президент Республики Абхазия Бадра Гунба с супругой
- Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
- Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит
- Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим
- Председатель Правительства Словацкой Республики Роберт Фицо
- Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
- Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран
- Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой
- Председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик с супругой.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не планирует посещать военный парад в честь Дня Победы в Москве, он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Парад на День Победы пройдет в усеченном формате - без военной техники. Участия в параде также не будут принимать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. При этом авиационная часть парада состоится.
Даже народная скупщица приедет, вот это уровень, а я боялся что не смогут.
В Израиле отмечают День Победы 9 мая. Этот день официально признан в стране как «День Победы над нацистской Германией». Хотя он не является общеизраильским нерабочим днём, в городах проходят торжественные шествия, церемонии, встречи ветеранов, а также акция «Бессмертный полк».
Значимость: Для репатриантов из СССР это одна из важнейших исторических дат, которую чтут, несмотря на то, что на Западе День Победы в Европе празднуют 8 мая. Но Израиль - не Европа.
Все на Западе, кто противоставляет себя празднованию Дня Победы 9 мая, делают такое под давлением нео-нацистов Запада.
Это тренд - никто не хочет быть каким либо способом связан с Россией как тот, кто ей помогал или хотя бы считался дружественной страной. Это видно очень ясно.
Может ещё два года назад это бы не было так видно, но сейчас Россия очень токсическая подруга.
Это какой-то позор.
А где Ким, Си, Моди, прочие бразильцы и остальное «большинство человечества» от имени которого вещают роспропагандисты?