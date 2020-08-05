В Москве задержан бывший проректор МГУ Алексей Гришин

21:49

Бывший министр строительства Самарской области и соучредитель ООО «Инвест-альянс» Алексей Гришин задержан в Москве по делу о преднамеренном банкротстве и доставлен в Саранск, сообщают "Ведомости" со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета по Республике Мордовии.

На сайте МГУ им. Ломоносова Гришин был указан проректором управления материально-технического и организационного обеспечения, сейчас на этой странице таких данных нет.

Следователи провели обыски по месту проживания Гришина в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в Москве и в рабочем кабинете. Среди изъятого денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Дело возбуждено по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Арбитражный суд Мордовии признал ООО «СДС – Управление строительства» (входит в «Инвест-альянс») банкротом. В связи с этим кредиторам организации был причинен ущерб на сумму около 183 млн руб., отмечает СКР.

По версии следователей, в январе 2018 г. у компании «СДС ‒ Управление строительства» образовалась кредиторская задолженность на сумму более 180 млн руб. Руководство организации заключило договор цессии с целью преднамеренного банкротства и извлечения выгоды. Согласно этому договору право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в сумме более 865 млн руб. получала иная коммерческая организация. Она, в свою очередь, получила от должника простые векселя на сумму более 894 млн руб., но сделку следователи считают фиктивной.