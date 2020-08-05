В Улан-Удэ закупят автобусы с цитатами Путина

15:39

Власти города Улан-Удэ в Бурятии объявили аукцион на поставку 22 автобусов, оформленных цитатами президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 104,3 миллиона рублей. В качестве источника финансирования указаны федеральный, республиканский и местный бюджеты.

Согласно техзаданию, один автобус должен вмещать не менее 50 пассажиров, содержать минимум 15 сидячих мест и одно место для размещения инвалидов в креслах-колясках. Транспорт должен быть не раньше 2020 года выпуска.

В пакете опубликованной документации содержится оригинал-макет аппликации, которая должна украшать автобус снаружи. В частности, на боковых стенках автобуса напечатан логотип Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и написаны крупными буквами цитаты с указанием их автора - президента Владимира Путина: "Дальний Восток - ключевое направление развития России", "Народный бюджет - инициатива людей".

Упоминаний о таких высказываниях президента найти не удалось.

Проведение аукциона намечено на 7 августа.