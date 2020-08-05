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В Улан-Удэ закупят автобусы с цитатами Путина

15:39 5.08.2020
Фото с сайта baikal-daily.ru

Власти города Улан-Удэ в Бурятии объявили аукцион на поставку 22 автобусов, оформленных цитатами президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 104,3 миллиона рублей. В качестве источника финансирования указаны федеральный, республиканский и местный бюджеты.

Согласно техзаданию, один автобус должен вмещать не менее 50 пассажиров, содержать минимум 15 сидячих мест и одно место для размещения инвалидов в креслах-колясках. Транспорт должен быть не раньше 2020 года выпуска.

В пакете опубликованной документации содержится оригинал-макет аппликации, которая должна украшать автобус снаружи. В частности, на боковых стенках автобуса напечатан логотип Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и написаны крупными буквами цитаты с указанием их автора - президента Владимира Путина: "Дальний Восток - ключевое направление развития России", "Народный бюджет - инициатива людей".

Упоминаний о таких высказываниях президента найти не удалось.

Проведение аукциона намечено на 7 августа.

Темы: Республика Бурятия, Общественный транспорт в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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06.08.2020, 00:36
Гость: Например

- "...хочу быть в передовых рядах советской молодежи..." Из заявления о приеме в ВЛКСМ;
- " и если я нарушу эту мою клятву, пусть меня постигнет суровая кара трудящихся." Из воинской присяги;
- " .. приложить все свои силы и знания по претворению в жизнь программы построения коммунизма." Из заявления о приемке в КПСС.
- " Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет..." Из последних заявлений.
06.08.2020, 00:12
Гость: Время КПСС

Новая брехаловка ? Чьи речи ты конспектировал ? Имея два высших образования не припомню такого бреда сивой кобылы.
05.08.2020, 22:57
Гость: Не забудьте самые главные цитаты

1. "Пересмотра итогов приватизации не будет"

2. "Кто считает, что Россия для русских - либо придурки либо провокаторы" (то есть, Россия - не для русских)
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