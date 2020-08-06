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Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

13:36 6.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Люблинский суд Москвы признал участников организации "Новое величие" виновными в создании экстремистского сообщества, сообщает РИА Новости.

Мера наказания будет озвучена позже. Как отмечает агентство, защита намерена обжаловать приговор.

По делу организации "Новое величие" проходят семь молодых людей. Четверо содержатся под стражей, трое - под домашним арестом. Еще один фигурант дела бежал за границу.

Ранее были осуждены двое участников организации, признавшие вину: один из них получил условный срок, второй - реальный. 

По версии следствия, обвиняемые планировали устроить государственный переворот. Сами обвиняемые утверждают, что идею создания организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.

Ранее гособвинитель запросил для обвиняемых от 7,5 до 4 лет лишения свободы. 

Темы: Борьба с экстремизмом в России, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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06.08.2020, 17:50
Гость: gvozd

а как же свобода обьединений и политических взглядов?
как всегда коту под хвост.. вместе с конституцией.
когда начнут сажать агентов фсб вместе с теми кого они подвели под статью - тогда и прекратится этот перенятый у фбр сша беспредел.
7 человек госпереворот??
тогда почему "семью" ельцина не посадили?
06.08.2020, 17:23
Гость: басманное правосудие

Уверен все шито белыми нитками как и с Фургалом. Эта власть уже доказала, что она способна на любую подлость и на любую ложь. Эти хуже фашмстов. Жалко наших молодых русских ребят.
06.08.2020, 17:22
Гость: однозначно

Зато какая победа!
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