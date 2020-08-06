Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

13:36

Люблинский суд Москвы признал участников организации "Новое величие" виновными в создании экстремистского сообщества, сообщает РИА Новости.

Мера наказания будет озвучена позже. Как отмечает агентство, защита намерена обжаловать приговор.

По делу организации "Новое величие" проходят семь молодых людей. Четверо содержатся под стражей, трое - под домашним арестом. Еще один фигурант дела бежал за границу.

Ранее были осуждены двое участников организации, признавшие вину: один из них получил условный срок, второй - реальный.

По версии следствия, обвиняемые планировали устроить государственный переворот. Сами обвиняемые утверждают, что идею создания организации им подсказали внедренные провокаторы из полиции и ФСБ.

Ранее гособвинитель запросил для обвиняемых от 7,5 до 4 лет лишения свободы.