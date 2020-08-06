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Почти треть россиян мечтают выйти на пенсию досрочно

10:20 6.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

Опрос, проведенный НПФ Сбербанка и порталом «Работа.ру» показал, что 31% россиян хочет завершить карьеру в возрасте до 55 лет.

Каждый пятый участник опроса заявил о желании закончить работу в возрасте 60-65 лет, а 27% хотели бы уйти на пенсию в возрасте 55-60 лет, передает ТАСС.

20% опрошенных также заявили, что могут себе позволить завершить карьеру раньше наступления официального пенсионного возраста. По словам 13 процентов респондентов, они имеют дополнительные источники доходов, а еще 4 процента имеют достаточно накоплений, которые позволят им жить не работая. 3% считают, что в случае досрочного завершения карьеры их будут содержать родственники.

Авторы опроса при этом отмечают, что «для большинства россиян досрочное завершение карьеры проблематично из-за отсутствия накоплений и дополнительных доходов».

Что касается выхода на пенсию, то планировать собственный уход намерены 26% опрошенных, которые пока еще ничего не предприняли для этого, еще 25% каким-либо образом готовятся к пенсии.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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06.08.2020, 12:09
Гость: Мне

68-й идёт, работаю....чувствую себя динозавром среди молодёжи, надоело и хочу уйти по сокращению, но начальник не отпускает. Нужен пока. Попробую уговорить. Нахально уйти неправильно, потеряю бабки по безработице...
06.08.2020, 11:38
Гость: Шило

Так если у нас, после 40, только анализы и все! О какой работе и трудоустройстве можно говорить? Вот и стараются люди, хоть каку то пайку с государства нардного выбить! Что б в с голоду не крякнуть!
06.08.2020, 11:31
Гость: Европеец

Могу посоветовать - хорошая вещь. Мне 68 и я уже 10 лет на пенсии. Моя цель - просидеть на пенсии такое же время как я отработал за всю жизнь. Трудно будет, но буду стараться.
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