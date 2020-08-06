Почти треть россиян мечтают выйти на пенсию досрочно

10:20

Опрос, проведенный НПФ Сбербанка и порталом «Работа.ру» показал, что 31% россиян хочет завершить карьеру в возрасте до 55 лет.

Каждый пятый участник опроса заявил о желании закончить работу в возрасте 60-65 лет, а 27% хотели бы уйти на пенсию в возрасте 55-60 лет, передает ТАСС.

20% опрошенных также заявили, что могут себе позволить завершить карьеру раньше наступления официального пенсионного возраста. По словам 13 процентов респондентов, они имеют дополнительные источники доходов, а еще 4 процента имеют достаточно накоплений, которые позволят им жить не работая. 3% считают, что в случае досрочного завершения карьеры их будут содержать родственники.

Авторы опроса при этом отмечают, что «для большинства россиян досрочное завершение карьеры проблематично из-за отсутствия накоплений и дополнительных доходов».

Что касается выхода на пенсию, то планировать собственный уход намерены 26% опрошенных, которые пока еще ничего не предприняли для этого, еще 25% каким-либо образом готовятся к пенсии.