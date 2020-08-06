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Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной для диспансеризации

09:27 6.08.2020
Больничная карта
© KM.RU, Александра Воздвиженская

11 августа в силу вступит закон, согласно которому граждане России старше 40 лет получат один дополнительный оплачиваемый выходной, но потратить его можно будет исключительно для прохождения диспансеризации.

Выходной можно будет взять только один раз в год, а подтвердить, что потрачен он был именно на диспансеризацию можно будет при помощи справки. Как отмечает РЕН ТВ, справка потребуются только, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом.

По мнению властей, данное изменение облегчит прохождение медосмотров, а также положительно скажется на продолжительности и качестве жизни работников.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Трудовое законодательство в России
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Комментарии читателей
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06.08.2020, 10:07
Гость: Путник

Им декларируют право, но получат-ли они его? Сильно и обоснованно сомневаюсь. В стране беззакония законов нет.
06.08.2020, 10:02
Гость: Россиянин

Какую фигню не придумают,чтобы прикрыть свою позорное причинное место.
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