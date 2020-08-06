Банкир из колонии дал показания на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину

11:35

Находясь в колонии, банкир Владимир Антонов дал показания на главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.

В настоящее время Антонов находится на свободе (отбывал срок за хищение средств из банка «Советский») и избежал новых обвинений - ему не стали предъявлять обвинения по ряду других дел, где он фигурировал.

По словам Антонова, в обмен за помощь по линии ЦБ РФ банку «Советский» и «Моему банку» он несколько раз передавал Набиуллиной крупные суммы. При этом Антонов отметил, что делал это не напрямую, а через своего однофамильца Антонова, ранее работавшем в Банке России и знакомым с Набиуллиной с 90-х годов.

По информации источника, в настоящее время показания проверяются оперативным путем, но работа осложняется тем, что деньги передавались через третье лицо.