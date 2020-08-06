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Банкир из колонии дал показания на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину

11:35 6.08.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Находясь в колонии, банкир Владимир Антонов дал показания на главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину.

В настоящее время Антонов находится на свободе (отбывал срок за хищение средств из банка «Советский») и избежал новых обвинений - ему не стали предъявлять обвинения по ряду других дел, где он фигурировал.

По словам Антонова, в обмен за помощь по линии ЦБ РФ банку «Советский» и «Моему банку» он несколько раз передавал Набиуллиной крупные суммы. При этом Антонов отметил, что делал это не напрямую, а через своего однофамильца Антонова, ранее работавшем в Банке России и знакомым с Набиуллиной с 90-х годов.

По информации источника, в настоящее время показания проверяются оперативным путем, но работа осложняется тем, что деньги передавались через третье лицо.

Темы: Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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06.08.2020, 13:20
Гость: Набиуллина

это вам не улюкаев, ей можно.
06.08.2020, 13:17
Гость: Хе хе...

Как говориться в одном из фильмов с Мигалковым - СДД.
06.08.2020, 13:03
Гость: Надо по чесноку

Пока не посадим чубайсов, прохоровым,Абрамовичей эту воровскую кодлу, можно планы на будущее даже не верстать. Устроить местный нюрнберг по 90.
Все комментарии (15)
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