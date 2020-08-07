Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей

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Генпрокуратура РФ потребовала изъять в пользу государства деньги экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает РИА Новости.

Соответствующий иск направлен в Гагаринский районный суд. Речь идет о сумме 32,5 млрд. рублей, которую Генпрокуратура требует взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний.

Ранее Следственный объявил о новых фактах преступной деятельности Абызова. В частности, установлена его причастность к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу.

В конце августа 2019 года было возбуждено второе уголовного дела.

По версии следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следователи посчитали, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.

24 июня Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста экс-министра, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях.

Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии у крупных поставщиков энергии — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и выводом их за рубеж.