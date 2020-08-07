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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей

08:41 7.08.2020
Михаил Абызов
Скриншот с YouTube

Генпрокуратура РФ потребовала изъять в пользу государства деньги экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает РИА Новости.

Соответствующий иск направлен в Гагаринский районный суд. Речь идет о сумме 32,5 млрд. рублей, которую Генпрокуратура требует взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний.

Ранее Следственный объявил о новых фактах преступной деятельности Абызова. В частности, установлена его причастность к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу.

В конце августа 2019 года было возбуждено второе уголовного дела.

По версии следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следователи посчитали, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра.

24 июня Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста экс-министра, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях.

Первое уголовное дело было связано с похищением в 2011—2014 годах 4 млрд рублей у крупных поставщиков энергии у крупных поставщиков энергии — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и выводом их за рубеж.

Темы: Расследование преступлений в России, Резонансные судебные процессы в России, Экономические преступления в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 16:01
Гость: Рустем

Неужели отберут? Всё!, что нажито непосильным трудом. Но скорее он не отдаст, а они сильно не будут искать,а потом все спишут.это с пенсионера будут удерживать пока жив, а потом с наследника пока не расчитается.
07.08.2020, 15:48
Гость: обошел другое правительство

Вот это заработки в открытом правительстве,не то что у бывшего премьера Медведева.
07.08.2020, 13:02
Гость: Вадим

А мне судебный пристав, истерику закатила, за 6000 рублей,не оплаченных штрафов. Какой я я только гадости, от пристава не наслушался, за эти 6000 рублей, это было что-то!
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