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Подростки использовали мемориал погибшим в войне как спортивную площадку

15:03 7.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Подростки в Сочи решили использовать мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам в качестве спортивной площадки. Инцидент произошел на памятнике погибшим героям-хостинцам.

Как видно на видео, дети прыгают и бегают рядом с венками, при этом наступают на символическое пламя Вечного Огня.

Личности подростков уже установлены - это учащиеся местных сочинских школ, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту осквернения мемориала.

Событие уже вызвало общественный резонанс. 

В частности, в местном союзе ветеранов заявили, что « у молодежи не осталось ничего святого», а местный педагог с 40-летним стажем Елена Симонова отметила, что «современные дети не могут осознать понятия высокого героизма и самопожертвования, несмотря на все усилия школы. На классных часах, посвященных Дню Победы, они порой "сидят" в телефоне, пока не сделаешь замечание. Это трагедия».

Темы: Сочи, Происшествия, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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07.08.2020, 22:42
Гость: замечание вскользь

скорее, не у молодежи, а у богатеев. Не осталось ничего святого. Зато появилось сколько всякого, что ты! Одна богачка этак, с презрением: я не хочу ничего слушать о том времени!
07.08.2020, 22:38
Гость: не ври!

Не из советских, а уже совковых. Ты же не из советских, так чего уж...
07.08.2020, 22:37
Гость: ответ

Нет. преимущественно ТРЦ и домы для жирных котов.
Все комментарии (15)
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