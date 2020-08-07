Подростки использовали мемориал погибшим в войне как спортивную площадку

15:03

Подростки в Сочи решили использовать мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам в качестве спортивной площадки. Инцидент произошел на памятнике погибшим героям-хостинцам.

Как видно на видео, дети прыгают и бегают рядом с венками, при этом наступают на символическое пламя Вечного Огня.

Личности подростков уже установлены - это учащиеся местных сочинских школ, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту осквернения мемориала.

Событие уже вызвало общественный резонанс.

В частности, в местном союзе ветеранов заявили, что « у молодежи не осталось ничего святого», а местный педагог с 40-летним стажем Елена Симонова отметила, что «современные дети не могут осознать понятия высокого героизма и самопожертвования, несмотря на все усилия школы. На классных часах, посвященных Дню Победы, они порой "сидят" в телефоне, пока не сделаешь замечание. Это трагедия».