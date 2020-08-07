Генштаб охарактеризовал ядерную стратегию РФ как «активную оборону»

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Россия ни на кого не собирается нападать, но предпримет все возможные меры, чтобы нейтрализовать любую агрессию. Об этом говорится в статье "Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" Генштаба Вооруженных сил, опубликованной газетой "Красная звезда".

В Генштабе поясняют, что подобный подход отражает стратегию активного сдерживания и его можно охарактеризовать как "активная оборона".

В случае запуска в сторону России ракеты, любая ракета априори считается ядерной, так как возможности это точно не представляется возможности. А цель противника также по умолчанию считается - уничтожение России. В таком случае "ответ будет сокрушительным".

В статье подчеркивается, что "ядерная политика" РФ "носит сугубо оборонительный характер". "Это не простая декларация, а краеугольный камень общей политики нашего государства, на котором строилось и строится стратегическое сдерживание", - говорится в статье. В основе ядерного сдерживания лежат боевые возможности ядерных сил различного базирования, следовательно, поддержание ядерного потенциала на уровне, достаточном для обеспечения сдерживания, является одной из приоритетных задач нашего государства.

"При этом констатируется минимальная достаточность боеготовых сил и средств, способных за счёт рациональности их структуры и состава, способов применения, а также высокой боевой готовности обеспечить нанесение неприемлемого ущерба любому потенциальному противнику при любом развитии военно-политической и стратегической обстановки. Это означает, что Россия не будет втягиваться в изнурительную гонку ядерных вооружений, приоритет отдается не количественному, а качественному их составу", - сказано в публикации.

В статье говорится, что основные военные угрозы, для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, исходят от коллективного Запада и связаны с наращиванием у границ РФ группировок сил общего назначения, имеющих на вооружении в том числе и средства доставки ядерного оружия, с развертыванием систем и средств ПРО, ударных средств различного назначения и базирования, в том числе и космического.