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Названы регионы с наибольшим числом коррупционных преступлений

10:31 8.08.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Наибольшее количество коррупционных преступлений в первом полугодии 2020 года выявлено в Москве, Татарстане и Краснодарском крае, пишут "Известия" со ссылкой на  отчет Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в стране в период с января по июнь текущего года.

По данным ведомства, за этот период в России зарегистрировано почти 19 тыс. коррупционных преступлений, что на 2,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Наибольшее число этих преступлений происходит в Москве, Татарстане и Краснодарском крае. В столице, как отмечается, их количество увеличилось почти на треть, составив 1400, в Татарстане число также выросло на 36,5% — до 707, в Краснодарском крае показатель практически не изменился и составил 708.

В феврале Генпрокуратура сообщала, что в России стали чаще выявлять преступления, связанные с мелким взяточничеством (до 10 тыс. рублей). Согласно статистике, число подобных преступлений выросло на 43,1% — с 364 до 521 случая.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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08.08.2020, 15:25
Гость: Евгений В

Да ладно, и так ясно, что вся власть в РФ состоит из коррупционных чиновников, которых можно сажать сразу без всякой судебной ошибки. Честных среди них не может быть, так как они паталогически не выносят такие свойства людей, как честность и порядочность. В сиатье названы только три региона, но это касается всех регионов, так как везде ставленники Москвы, люди в их выборе не участвуют. Не официального народного губернатора, выбранного не Москвой, а народом, Анатолия Быкова или Фуркало сразу посадили, изолировали от людей.
08.08.2020, 13:04
Гость: Патриот Золотой Орды

В коррупции виноват только гнилой Запад! У нас в свежей Евразии даже слов таких гнилых не было.
08.08.2020, 12:12
Гость: Путник

Важно ни как голосуют, а как считают.
Если черную кошку в темной комнате не нашли, это не значит, что ее там нет. Потом, среднюю температуру по больнице никто еще не отменял, а она, в больнице всяко выше чем 36.6 везде, что говорит о воспалительных процессах
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