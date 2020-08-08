Названы регионы с наибольшим числом коррупционных преступлений

10:31

Наибольшее количество коррупционных преступлений в первом полугодии 2020 года выявлено в Москве, Татарстане и Краснодарском крае, пишут "Известия" со ссылкой на отчет Генеральной прокуратуры о состоянии преступности в стране в период с января по июнь текущего года.

По данным ведомства, за этот период в России зарегистрировано почти 19 тыс. коррупционных преступлений, что на 2,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Наибольшее число этих преступлений происходит в Москве, Татарстане и Краснодарском крае. В столице, как отмечается, их количество увеличилось почти на треть, составив 1400, в Татарстане число также выросло на 36,5% — до 707, в Краснодарском крае показатель практически не изменился и составил 708.

В феврале Генпрокуратура сообщала, что в России стали чаще выявлять преступления, связанные с мелким взяточничеством (до 10 тыс. рублей). Согласно статистике, число подобных преступлений выросло на 43,1% — с 364 до 521 случая.