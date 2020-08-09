]]>
]]>
Главная В России Новости

В Волгограде судья задержана за взятку в 25 миллионов рублей

18:19 9.08.2020
Фото: пресс-служба Дзержинского районного суда

Оперативники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину в ресторане "Фасоль" по делу о взятке в размере 25 млн рублей. Именно такую сумму судья, по данным следствия, просила за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предприниматель был арестован в Москве по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова. "За свои услуги она попросила 20 млн рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще 5 млн рублей, из которых были переданы только 2,5 млн рублей, - рассказал собеседник агентства. - Проконсультировавшись с родственниками, Зубкова заявила в ФСБ и под их контролем отдала деньги в ресторане "Фасоль", после чего судья была задержана с поличным".

По словам источника, Зубков до задержания пытался повлиять на назначение Добрыниной на должность председателя суда, а когда его арестовали, она продолжала общаться с семьей предпринимателя. "Судья сказала супруге, что у нее есть человек - председатель судебного департамента Гусев, который якобы решит вопрос об освобождении Зубкова по болезни. При задержании Добрынина устроила истерику в ресторане и стала требовать у правоохранителей оставить ее в покое, так как она судья", - рассказал собеседник агентства о деталях задержания.

По другой версии, предметом интересов супруги Зубкова мог стать ресторан в рекреационном комплексе "Сосновый бор". По данным телеграм-канала "ОПЕР Слил", именно Елена Зубкова является управляющей ресторанным бизнесом.

Сложности в работе гостинично-ресторанного комплекса начались после ареста в 2019 году бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, а также одного из учредителей "Соснового бора" Владимира Зубкова, пишет издание "Вологодская правда". В комплексе были проведены обыски. Также недавно владельцы комплекса снесли незаконные строения по требованию администрации Дзержинского района.

Темы: Вологодская область, Борьба с коррупцией в России, Судебная система в России
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.08.2020, 21:24
Гость: Вообщем то

Уже и 30 лет, ибо яблоко от яблони не далеко упало , бла бла и показухи больше , а смысл тот же. Ну с нефтью маленько повезло вначале, разьве что.
09.08.2020, 20:27
Гость: личный опыт

никак не нажрутся.
09.08.2020, 20:27
Гость: А другим не повадно

Это кому ? Если вся власть такая во главе с обнуленным , просто делятся на тех кто делится и долю вносит , а Эта видимо хотела поиграть самостоятельно. Так что ваши наивные мечты про показательные суды курам на смех, а судьи кто...
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации