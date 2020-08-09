В Волгограде судья задержана за взятку в 25 миллионов рублей

18:19

Оперативники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину в ресторане "Фасоль" по делу о взятке в размере 25 млн рублей. Именно такую сумму судья, по данным следствия, просила за освобождение волгоградского бизнесмена Владимира Зубкова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предприниматель был арестован в Москве по делу о поджоге дома главы области Андрея Бочарова. "За свои услуги она попросила 20 млн рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей еще 5 млн рублей, из которых были переданы только 2,5 млн рублей, - рассказал собеседник агентства. - Проконсультировавшись с родственниками, Зубкова заявила в ФСБ и под их контролем отдала деньги в ресторане "Фасоль", после чего судья была задержана с поличным".

По словам источника, Зубков до задержания пытался повлиять на назначение Добрыниной на должность председателя суда, а когда его арестовали, она продолжала общаться с семьей предпринимателя. "Судья сказала супруге, что у нее есть человек - председатель судебного департамента Гусев, который якобы решит вопрос об освобождении Зубкова по болезни. При задержании Добрынина устроила истерику в ресторане и стала требовать у правоохранителей оставить ее в покое, так как она судья", - рассказал собеседник агентства о деталях задержания.

По другой версии, предметом интересов супруги Зубкова мог стать ресторан в рекреационном комплексе "Сосновый бор". По данным телеграм-канала "ОПЕР Слил", именно Елена Зубкова является управляющей ресторанным бизнесом.

Сложности в работе гостинично-ресторанного комплекса начались после ареста в 2019 году бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева, а также одного из учредителей "Соснового бора" Владимира Зубкова, пишет издание "Вологодская правда". В комплексе были проведены обыски. Также недавно владельцы комплекса снесли незаконные строения по требованию администрации Дзержинского района.