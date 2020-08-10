«Аэрофлот» продолжил летать в закрытые страны

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Руководство авиакомпании «Аэрофлот» ранее объявило об отмене 87 рейсов в иностранные города из-за COVID-19. Однако в девять из них перевозчик все еще продолжает осуществлять полеты.

По данным «Ведомостей», с 8 по 15 августа «Аэрофлот» планировал совершить по три рейса в Барселону, Париж, Прагу и Франкфурт-на-Майне, по два — в Рим и Нью-Йорк и по одному — в Амстердам, Тель-Авив и Лос-Анджелес. В данный момент билеты на эти рейсы продаются на сайте авиакомпании.

Рейсы, запланированные на 8–9 августа, были выполнены, следует из данных сервиса flightradar24. После 15 августа билеты в эти города на сегодняшний день пока не продаются.

Два месяца назад СМИ писали, что «Аэрофлот» осуществляет единичные полеты в закрытые страны, несмотря на запреты. Все полеты проводятся под номерами регулярных рейсов и во временные слоты, которые были и до пандемии. При этом рейсы носят эксклюзивный характер, никак не рекламируются. В «Аэрофлоте» заявили, что полеты осуществляются за счет грузовых рейсов: если салон не заполнен грузами, в нем могут перевозить пассажиров.