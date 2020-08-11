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ОМОН перекрыл все входы и выходы на рынке «Теплый Стан» в Москве

14:19 11.08.2020
Фото: Telegram-канал «Московские новости»

ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан» в Москве, где 1 августа произошла стычка мигрантов из Таджикистана с полицейскими. Как сообщает Telegram-канал «Подъем», сейчас на месте работают сотрудники ФБС, полиции и Росгвардии. Там проходит задержание участников банды, которая занималась подделкой документов, бланков и печатей, а также помогала иностранцам, которые намеревались уехать из России на Ближний Восток или находились в розыске.

Именно эти мужчины устроили потасовку с полицией на рынке 1 августа, когда мигранты  пытались отбить своего земляка у стражей порядка. 

Против них возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Темы: Москва, Правоохранительные органы в России, Миграционная политика в России
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Комментарии читателей
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11.08.2020, 19:15
Гость: гость

Чемодан, вокзал, аул, кишлак и т. д .
11.08.2020, 19:03
Гость: Беглый

От чего то сижу смеюсь...
Как!? Такое возможно?!
11.08.2020, 17:47
Гость: Москва

Не к месту анекдот
Все комментарии (16)
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