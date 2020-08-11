ОМОН перекрыл все входы и выходы на рынке «Теплый Стан» в Москве

14:19

ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан» в Москве, где 1 августа произошла стычка мигрантов из Таджикистана с полицейскими. Как сообщает Telegram-канал «Подъем», сейчас на месте работают сотрудники ФБС, полиции и Росгвардии. Там проходит задержание участников банды, которая занималась подделкой документов, бланков и печатей, а также помогала иностранцам, которые намеревались уехать из России на Ближний Восток или находились в розыске.

Именно эти мужчины устроили потасовку с полицией на рынке 1 августа, когда мигранты пытались отбить своего земляка у стражей порядка.

Против них возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.