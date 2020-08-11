Рогозин предложил украсить космические корабли гжелью и хохломой

16:41

Генеральный директор «Роскосмоса» предложил по-новому раскрашивать российские космические корабли.

Как рассказал Рогозин, существуют два варианта, как раскрашивать ракеты и корабли, не рекламируя при этом сам «Роскосмос». В качестве первого варианта он назвал народные промыслы — гжель, хохлому, федоскино. «Почему бы не наносить часть этого узора на корабли, рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции».

Помимо этого глава «Роскосмоса» предложил изображать на ракетах-носителях гербы городов Золотого кольца. Это, по его мнению, поможет рекламировать внутренний туризм. «Многие люди приезжают на Байконур или Восточный, чтобы полюбоваться пуском ракеты», — отметил Рогозин.

При этом глава «Роскосмоса» отметил, что американские корабли рекламируют как белые и красивые, но большой вопрос в их надежности. «Внутри там все белого цвета. Как рояль какой-то. А наша рабочая лошадка («Союз») — рабочая лошадка, которая выполняет задачу», — цитирует его РБК.

«Она быстрей американца. За три часа до МКС грузы доставляет. Из Подмосковья до Москвы за такое время не всегда доедешь», — отметил Рогозин.

В этом же интервью Рогозин допустил наличие жизни на других планетах. «Вселенная бесконечная. И в этой бесконечности можно допустить повторение условий, которые есть на нашей планете», — сказал он.