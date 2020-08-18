Объявлен состав жюри четвертого сезона «Голоса»

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Первый канал определился с составом жюри девятого по счету сезона телешоу «Голос»

В кресла звездных наставников сядут Сергей Шнуров, Баста, Полина Гагарина и Валерий Сюткин, сообщает РИА Новости. Басте (Василий Вакуленко) удалось сменить на этом посту Константина Меладзе.

Съемки очередного сезона «Голос» стартуют 18 августа. Ориентировочно программа выйдет осенью этого года.

Ранее стало известно, что наставниками спецпроекта «Голос 60+» статут Гарик Сукачев, Тамара Гвердцители и Лев Лещенко.