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Объявлен состав жюри четвертого сезона «Голоса»

08:55 18.08.2020
Объявлен состав жюри четвертого сезона «Голоса»

Первый канал определился с составом жюри девятого по счету сезона телешоу «Голос»

В кресла звездных наставников сядут Сергей Шнуров, Баста, Полина Гагарина и Валерий Сюткин, сообщает РИА Новости. Басте (Василий Вакуленко) удалось сменить на этом посту Константина Меладзе.

Съемки очередного сезона «Голос» стартуют 18 августа. Ориентировочно программа выйдет осенью этого года.

Ранее стало известно, что наставниками спецпроекта «Голос 60+» статут Гарик Сукачев, Тамара Гвердцители и Лев Лещенко.  

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Конкурсы и фестивали, Музыка в России, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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18.08.2020, 14:16
Гость: ***

Бедная франшиза. А могла бы жить.(
Но наши поп-пошляки что угодно изгадят.
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