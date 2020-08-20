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В Омске экстренно госпитализировли Алексея Навального

08:07 20.08.2020
Алексей Навальный
Скриншот с YouTube

Оппозиционер Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в Омске. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в микроблоге Twitter.

Согласно ее сообщению, Навальный возвращался в Москву из Томска самолетом авиакомпании S7. Во время полета ему стало плохо, он потерял сознание. Самолет экстренно сел в Омске, а оппозиционер - госпитализирован.

По мнению окружения Навального, он был отравлен. "У Алексея токсическое отравление. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра", - заявила Ярмыш. 

Сейчас он находится в реанимации. 

Ярмыш напомнила, что год назад, Навальный, когда он сидел в спецприемнике, также был отравлен.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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20.08.2020, 10:33
Гость: Alx

Один из вождей вашего племени, президент Ющенко, сам всякую дрянь пил.
20.08.2020, 10:28
Гость: Иван члену Госсовета

Умерьте свои фантазии, дружище. Мелковат "отравленный" и иже с ним для "вождя племени". Не будет вождь руки марать об них. Да и своими действиями "отравленный" с сотоварищи только повышают авторитет вождя, народ видит, какие дебилы сидят в "оппозиции".
20.08.2020, 10:22
Гость: В@К

Бог шельму метит.
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