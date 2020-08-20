В Омске экстренно госпитализировли Алексея Навального

08:07

Оппозиционер Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в Омске. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в микроблоге Twitter.

Согласно ее сообщению, Навальный возвращался в Москву из Томска самолетом авиакомпании S7. Во время полета ему стало плохо, он потерял сознание. Самолет экстренно сел в Омске, а оппозиционер - госпитализирован.

По мнению окружения Навального, он был отравлен. "У Алексея токсическое отравление. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра", - заявила Ярмыш.

Сейчас он находится в реанимации.

Ярмыш напомнила, что год назад, Навальный, когда он сидел в спецприемнике, также был отравлен.