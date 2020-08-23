На восстановление «Адмирала Кузнецова» потребуется 350 млн руб.

11:28

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) завершила подсчет суммы ущерба, нанесенного пожаром авианосцу "Адмирал Кузнецов". На восстановление корабля уйдет до 350 млн рублей.

"На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 млн рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта "Адмирала Кузнецова", - сообщил в интервью ТАСС гендиректор ОСК Алексей Рахманов..

Он отметил, что в настоящее время на "Адмирале Кузнецове" развернуты интенсивные работы, докование корабля, как и планировалось, должно состояться летом 2021 года. Передача корабля ВМФ России по-прежнему запланирована на 2022 год.

"Адмирал Кузнецов" встал в ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. 30 октября 2018 года, при выводе авианосца из плавучего дока ПД-50 82-го судоремонтного завода в Росляково, док стал тонуть. Из-за возникшего крена на палубу авианосца упал кран. 12 декабря 2019 года на корабле во время ремонтных работ в доке возник пожар.

Первоначально речь шла о площади возгорания в 20 квадратных метров, затем она возросла до 120. Позднее стало известно, что площадь пожара достигла 600 квадратных метров, горели электрокабели.

Причиной пожара мог стать человеческий фактор: во время плановых сварочных работ началось возгорание на нижней палубе.

В настоящее время "Адмирал Кузнецов" находится на 35-м судоремонтном заводе (филиал "Звездочки" в Мурманске).