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В отдаленных российских регионах стартовало досрочное голосование

14:08 23.08.2020
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков

Единый день голосования начался в воскресенье в нескольких регионах России. Первыми на избирательные участки пришли жители Магаданской области, Камчатки и Ямало-Ненецкого автономного округа, которые проживают в труднодоступных местностях, служат в воинских частях или входят в состав экипажей судов, персонала полярных или метеостанций.

Законодательство предписывает проводить этот вид досрочного голосования не ранее чем за 20 дней до основной даты, то есть в этом году - с 23 августа, пишет "Российская газета"

В этом году досрочное голосование проведут в 8 регионах. По данным Центризбиркома, это Республика Коми, Пермский и Камчатский края, Архангельская, Магаданская, Иркутская области, а также Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Большинство россиян примет участие в Едином дне голосования в основную дату - 13 сентября. В тех регионах, где выбирают губернаторов или весь состав законодательного собрания, предусмотрены дополнительные дни - 11 и 12 сентября. Это 18 субъектов, где пройдут прямые выборы высших должностных лиц, и 11 регионов, в которых проголосуют за депутатов местных парламентов. В те же сроки состоятся довыборы в Госдуму по четырем округам (в Татарстане, Пензенской, Курской и Ярославской областях).

Со следующего года Единый день голосования пройдет уже по другим правилам, которые российский парламент принял этим летом. В частности, комиссии всех уровней смогут проводить голосование в течение трех дней. В новой редакции закона об основных гарантиях избирательных прав указано, что если избирком принимает решение о трехдневном голосовании, то досрочное не проводится.

Темы: Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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23.08.2020, 20:04
Гость: Полная

ликвидация выборов.
23.08.2020, 19:33
Гость: Сократ

Лохотрон начался.
23.08.2020, 18:05
Гость: Евгений В

Эта новость уже редко у кого вызовет интерес, как и сами выборы. Все будет так как прикажут.
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