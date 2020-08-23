В отдаленных российских регионах стартовало досрочное голосование

14:08

Единый день голосования начался в воскресенье в нескольких регионах России. Первыми на избирательные участки пришли жители Магаданской области, Камчатки и Ямало-Ненецкого автономного округа, которые проживают в труднодоступных местностях, служат в воинских частях или входят в состав экипажей судов, персонала полярных или метеостанций.

Законодательство предписывает проводить этот вид досрочного голосования не ранее чем за 20 дней до основной даты, то есть в этом году - с 23 августа, пишет "Российская газета".

В этом году досрочное голосование проведут в 8 регионах. По данным Центризбиркома, это Республика Коми, Пермский и Камчатский края, Архангельская, Магаданская, Иркутская области, а также Еврейская автономная область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Большинство россиян примет участие в Едином дне голосования в основную дату - 13 сентября. В тех регионах, где выбирают губернаторов или весь состав законодательного собрания, предусмотрены дополнительные дни - 11 и 12 сентября. Это 18 субъектов, где пройдут прямые выборы высших должностных лиц, и 11 регионов, в которых проголосуют за депутатов местных парламентов. В те же сроки состоятся довыборы в Госдуму по четырем округам (в Татарстане, Пензенской, Курской и Ярославской областях).

Со следующего года Единый день голосования пройдет уже по другим правилам, которые российский парламент принял этим летом. В частности, комиссии всех уровней смогут проводить голосование в течение трех дней. В новой редакции закона об основных гарантиях избирательных прав указано, что если избирком принимает решение о трехдневном голосовании, то досрочное не проводится.