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В Германии назвали отравление Навального «вполне вероятным»

13:42 24.08.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Власти Германии назвали «вполне вероятным» версию об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Вполне вероятно, что пациент стал жертвой отравления», — приводит его слова журнал «Компания». Так Зпйберт прокомментировал вопрос журналистов о том, почему у госпиталя, в котором находится российский оппозиционер, дежурят полицейские.

Основатель ФБК Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Сторонники политика считают, что его пытались отравить. Однако в омском Минздраве заявили, что в организме Алексея Навального не было ядов. Спустя два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». На этом настаивали семья и друзья политика.

Омские медики около суток отказывались дать разрешение на вывоз пациента. Согласно версии омского Минздрава, основной диагноз Навального - нарушение обмена веществ.

Днем ранее основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль в интервью Bild сообщил, что в течение нескольких месяцев после инцидента Навальный, скорее всего, будет недееспособен как политик. При этом Бизиль призвал дождаться официальных новостей от представителей клиники, в которой находится политик.

Темы: Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 16:07
Гость: Штурман

Скорее всего этот Зайберт потомственный провокатор раз без заключения своих же врачей кукарекает об отравление Навального. Клиника "Шарле Дойче", куда поместили главного борцуна РФ с коррупцией, на весь мир раструбила что бывший президент Украины Ющенко был отравлен диоксином хотя этот диагноз впоследствии никем не был зафиксирован и поэтому ждем что они выдумают на этот раз. Врать им будет тяжело так как анализы Навального остались и в России и тут нужно придумать чтобы все сошло с ловких рук. Впрочем потомкам Геббельса не привыкать врать по-крупному лишь бы за это хорошо заплатили.
24.08.2020, 15:30
Гость: Разве немецы

тоже заинтересованы в продвижении оппозиции и поломке России, также как наглосакcы в деле со Скрипалями? Или всем им позарез нужны сакральные жертвы против России. Все эти западлатые уже задолбали своим поганым участием в делах напилюлившей им стране.
24.08.2020, 15:14
Гость: Шило

Смотришь и балдеешь, над либиралистами: вместо того, что бы человека спасать, шоу устроили, комики! Экскорд, охрана, и тд и тп!!
Ну привезли в Германию? И ...заглохли!
Немцам на ваше шоу глубоко ...НА!!!
Вопрос!? И ЧО...!!!??? Обсарамились, болезные!
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