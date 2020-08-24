В Германии назвали отравление Навального «вполне вероятным»

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Власти Германии назвали «вполне вероятным» версию об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Вполне вероятно, что пациент стал жертвой отравления», — приводит его слова журнал «Компания». Так Зпйберт прокомментировал вопрос журналистов о том, почему у госпиталя, в котором находится российский оппозиционер, дежурят полицейские.

Основатель ФБК Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Сторонники политика считают, что его пытались отравить. Однако в омском Минздраве заявили, что в организме Алексея Навального не было ядов. Спустя два дня его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». На этом настаивали семья и друзья политика.

Омские медики около суток отказывались дать разрешение на вывоз пациента. Согласно версии омского Минздрава, основной диагноз Навального - нарушение обмена веществ.

Днем ранее основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль в интервью Bild сообщил, что в течение нескольких месяцев после инцидента Навальный, скорее всего, будет недееспособен как политик. При этом Бизиль призвал дождаться официальных новостей от представителей клиники, в которой находится политик.