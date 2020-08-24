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Титов предложил Собянину закупать со штрафов маски для бесплатной раздачи

16:00 24.08.2020
Сергей Собянин
© KM.RU, Алексей Белкин

Борис Титов (Партия роста) направил Сергею Собянину и депутатам Мосгордумы обращение, в котором предложил закупать для бесплатной раздачи жителям столицы маски и перчатки на деньги, полученные от штрафов за нарушение санитарных норм.

В обращении подчеркивается, что несмотря на отмену режима самоизоляции и смягчение ограничительных мер, наблюдается «рост карательных санкций». По данным авторов письма, за отсутствие масок и перчаток у покупателей/сотрудников в Москве были оштрафованы свыше 6000 торговых предприятий. Общая сумма штрафов превысила 300 миллионов рублей, сообщает РБК.

Также сообщается, что из-за несоблюдения правил Роспотребнадзора каждый день штрафы получают до 70 предприятий Москвы и около 100–200 посетителей магазинов (штраф составляет 4000 рублей).

Темы: Коронавирус, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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24.08.2020, 22:09
Гость: Скептик

А впрочем, Собянин должен быть увролен без выходного пособия в любом случае...
Нам такой мэр не нужен.
24.08.2020, 22:08
Гость: Общая сумма штрафов превысила 300 миллионов рублей

И где они?
На развитие оленеводства в Лосином остров пошли?
Или это мэрские дохолы?
Жульё...
24.08.2020, 20:18
Гость: stalker

А почему бы и нет ? Кстати, в той же Турции защитные одноразовые маски вообще бесплатно раздают в рамках государственной программы. А у нас в стране далеко не каждый может найти лишние деньги на их закупку. А тут партиями покупать надо, т.к. режим ограничений не известно когда закончится.
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