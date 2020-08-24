Титов предложил Собянину закупать со штрафов маски для бесплатной раздачи

16:00

Борис Титов (Партия роста) направил Сергею Собянину и депутатам Мосгордумы обращение, в котором предложил закупать для бесплатной раздачи жителям столицы маски и перчатки на деньги, полученные от штрафов за нарушение санитарных норм.

В обращении подчеркивается, что несмотря на отмену режима самоизоляции и смягчение ограничительных мер, наблюдается «рост карательных санкций». По данным авторов письма, за отсутствие масок и перчаток у покупателей/сотрудников в Москве были оштрафованы свыше 6000 торговых предприятий. Общая сумма штрафов превысила 300 миллионов рублей, сообщает РБК.

Также сообщается, что из-за несоблюдения правил Роспотребнадзора каждый день штрафы получают до 70 предприятий Москвы и около 100–200 посетителей магазинов (штраф составляет 4000 рублей).