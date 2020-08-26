]]>
]]>
Главная В России Новости

МИД РФ назвал оскорбительными заявления Запада по ситуации с Навальным

12:38 26.08.2020
МИД РФ
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

МИД РФ заявили, что Россия считает глубоко оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей по поводу якобы имевших место попыток «скрыть истину» о состоянии Алексея Навального, пишет РИА Новости.

"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Алексею Навальному высококвалифицированную помощь", - заявили в российском дипведомстве.

МИД РФ обратил внимание на ту подозрительную поспешность, с которой США и власти ЕС подхватили и раскручивают версию отравления Навального. В ведомстве подчеркнули, что Россия выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего с оппозиционером, выразив надежду на профессиональный подход немецких медиков в данной ситуации. 

В свою очередь пресс-скретарь главы государства Дмитрий Песков назвал все заявления о причастности России к произошедшему с Навальным неправдой и "пустым шумом".

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, а сам Навальный в бессознательном состоянии госпитализирован. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace.

Темы: Министерство иностранных дел РФ, Алексей Навальный
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.08.2020, 14:48
Гость: Штурман

Мой краткосрочный прогноз. Очень скоро немецкие "врачи" из клинике "варите-чего изволите" найдут в анализах Навального (им выгодно это сделать посмертно) аналог "Новичка" что послужит сигналом для ожесточенной информационной и экономической атаки Запада против России. Наша всеми любимая власть сильно мандражирует по этому поводу так как сильно сжимается возможность переезда на ПМЖ к семьям и очень реальна опасность конфискации вывезенного добра. Поэтому в СМИ уже заранее власть пытается держать нейтралитет и ложится на колени перед будущими хозяевами с воплем "Это не мы,наша хата с краю".
Лично для меня и думаю для всех кто думает о будущем России, давно ясно что чем больше санкций Запада против России,то есть правящему классу компрадоров,то тем лучше для россиян и суверенитету страны. Я очень хочу чтобы прозападная власть (по сути колониальная) добровольно,то есть путем честных выборов, передала власть народу в лице Народных Советов формируемых только из числа трудящихся вплоть до Верховного Совета РФ и установления на первых порах народно-демократического строя с курсом на социализм. Поэтому тем хуже правящей "ылите" из-за санкций,то тем лучше для прогресса страны.
Запад акцию с Навальным пытается использовать по максимуму против нового конкурента в виде империалистической РФ и я не дам и рубля против того что они это не сделают и даже не пожалеют жизнь своего сторонника которого кормили с пеленок более 10 лет.
26.08.2020, 14:32
Гость: Петр

уголовное дело кремлевские разрешили завести?
или повторяют мантры "... сам что-то выпил, сам что-то съел и на утро околел..."
26.08.2020, 14:29
Гость: Говоря языком диплотов

Россия выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего с оппозиционером, но не расследует это происшествие, т.к. считает что расследовать нечего, потому что факта отравления не было и оппозиционеру стало просто плохо, он просто заболел, а это не повод для пустого шума и расследования. Казуистика, однако.
Все комментарии (8)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации