МИД РФ назвал оскорбительными заявления Запада по ситуации с Навальным

12:38

МИД РФ заявили, что Россия считает глубоко оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей по поводу якобы имевших место попыток «скрыть истину» о состоянии Алексея Навального, пишет РИА Новости.

"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Алексею Навальному высококвалифицированную помощь", - заявили в российском дипведомстве.

МИД РФ обратил внимание на ту подозрительную поспешность, с которой США и власти ЕС подхватили и раскручивают версию отравления Навального. В ведомстве подчеркнули, что Россия выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего с оппозиционером, выразив надежду на профессиональный подход немецких медиков в данной ситуации.

В свою очередь пресс-скретарь главы государства Дмитрий Песков назвал все заявления о причастности России к произошедшему с Навальным неправдой и "пустым шумом".

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, а сам Навальный в бессознательном состоянии госпитализирован. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace.