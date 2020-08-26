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Руководителей всех госкомпаний приравняют к чиновникам

13:04 26.08.2020
Госдума
© KM.RU, Алексей Белкин

В Государственную думу был внесен законопроект, после принятия которого руководители всех госкомпаний (контролируется государством или государство имеет контрольный пакет) будут считаться должностными лицами.

В частности, законопроект предусматривает внесение поправок в ст. 201 и ст. 285 (злоупотребление полномочиями в коммерческих и государственных организациях) УК РФ, расширяющих круг лиц, которые считаются должностными и которые могут быть привлечены к ответственности по данным статьям.

В настоящее время руководители подобных компаний «не являются субъектами таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность», сообщается в пояснительной записке. Также отмечается, что уголовное преследование менеджеров таких госкомпаний осложняется «отсутствием заявлений об ущербе в правоохранительные органы со стороны потерпевших материнских структур, зачастую не заинтересованных в публичной огласке происшествий».

«С точки зрения здравого смысла то, что предлагается, кажется разумным, потому что действительно речь идет о госкомпаниях, в которых люди распоряжаются госденьгами, и там действительно возникают те же риски, что у госчиновников», - цитируют «Ведомости» слова директора Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрея Яковлева.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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26.08.2020, 14:52
Гость: Штурман

А как же золотые парашюты и бонусы в невиданных в мировой истории размерах? Инициатива "ноу-пассран".
26.08.2020, 14:38
Гость: хъм

А руководители НЕ госкомпаний такие же чиновники.Их можно назначить губернаторами Чукотки ,скажем, или отобрать собственность и отправить в Красногорск руковицы шить.Игры все...
26.08.2020, 14:32
Гость: Шило

И повысят оклады в 10 раз!
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