Руководителей всех госкомпаний приравняют к чиновникам

13:04

В Государственную думу был внесен законопроект, после принятия которого руководители всех госкомпаний (контролируется государством или государство имеет контрольный пакет) будут считаться должностными лицами.

В частности, законопроект предусматривает внесение поправок в ст. 201 и ст. 285 (злоупотребление полномочиями в коммерческих и государственных организациях) УК РФ, расширяющих круг лиц, которые считаются должностными и которые могут быть привлечены к ответственности по данным статьям.

В настоящее время руководители подобных компаний «не являются субъектами таких преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность», сообщается в пояснительной записке. Также отмечается, что уголовное преследование менеджеров таких госкомпаний осложняется «отсутствием заявлений об ущербе в правоохранительные органы со стороны потерпевших материнских структур, зачастую не заинтересованных в публичной огласке происшествий».

«С точки зрения здравого смысла то, что предлагается, кажется разумным, потому что действительно речь идет о госкомпаниях, в которых люди распоряжаются госденьгами, и там действительно возникают те же риски, что у госчиновников», - цитируют «Ведомости» слова директора Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрея Яковлева.